Papa Francisc, pledoarie pentru protejarea mediului: Angajamentul pe care Vaticanul vrea să-l îndeplinească până în 2050

Papa Francisc, care sprijină cauzele de mediu încă de la alegerea sa în 2013, a declarat în cadrul unei conferinţe pentru climă organizate sub egida ONU că Vaticanul, un oraş-stat cu o suprafaţă de 44 de hectare situat în centrul Romei, se va achita de toate eforturile care îi revin în lupta globală împotriva modificărilor climatice, informează Reuters.



„Actuala pandemie şi schimbările climatice, care nu sunt relevante doar pentru mediu, ci şi din punct de vedere etic, social, economic şi politic, afectează, mai presus de orice, vieţile oamenilor din categoriile cele mai sărace şi mai fragile”, a declarat liderul Bisericii Catolice într-un mesaj video difuzat în cadrul unei reuniuni organizate sâmbătă.



„Pe lângă adoptarea unor măsuri care nu mai pot fi amânate, este nevoie de o strategie pentru a reduce la zero emisiile nete de carbon”, a adăugat el.



Suveranul pontif s-a angajat ca Vaticanul „să îşi reducă emisiile nete la zero până în 2050” şi să îşi intensifice eforturile de protejare a mediului înconjurător.

Într-un comunicat, Vaticanul afirmă că prevede înlocuirea tuturor autovehiculelor sale echipate cu motoare cu ardere internă cu flote de vehicule electrice şi hibride. Totodată, Vaticanul aminteşte că a început să instaleze panouri solare în 2008 şi a interzis pungile din plastic de unică folosinţă în 2019. În plus, susţine că reciclează în prezent 65% din totalul deşeurilor sale, iar obiectivul este ca acest procent să ajungă la 75% în 2023.

Papa Francisc a subliniat că va propune „o educaţie pentru ecologia integrală” în şcolile catolice.



În 2015, Papa Francisc a publicat o enciclică devenită relevantă în contextul actual, „Laudato Si”, o pledoarie pentru nevoia omenirii de a proteja natura. Documentul respectiv sprijină dovezile ştiinţifice potrivit cărora activitatea umană este vinovată de încălzirea Terrei, notează Reuters.

Tot sâmbătă, secretarul general al ONU Antonio Guterres le-a cerut liderilor politici să declare „stare de urgenţă climatică” în ţările lor, pentru a evita ca încălzirea globală să ajungă la un nivel catastrofal.

„Poate cineva să mai respingă faptul că ne confruntăm cu o urgenţă dramatică? Din acest motiv, azi, lansez un apel către toţi liderii de pretutindeni să declare stare de urgenţă climatică în ţările lor până când se va ajunge la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon”, a spus Guterres prin videoconferinţă.