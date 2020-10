Panică în Beirut. Patru oameni au murit după ce un rezervor cu combustibil a explodat VIDEO

Incidentul are loc la două luni de la puternica explozie din portul oraşului, care a generat o adevărată catastrofă în care şi-au pierdut viaţa aproape 200 de oameni.

Patru oameni au murit şi alte câteva persoane au fost rănite în urma exploziei de vineri noaptea, din cartierul vestic Tariq al-Jadida. Explozia a putut fi auzită în tot oraşul.

Televiziunea de stat relatează că flăcările au izbucnit în subsolul unei brutării din zonă, pompierii ajungând repede la faţa locului şi ajutând la evacuarea persoanelor care erau prinse în interiorul clădirii. Şi armata a sosit la faţa locului.

Civil defense groups are evacuating residents of the surrounding buildings - so far this seems like a gas/ fuel leak that caused an explosion. You could hear mortified people scream. I think #Lebanese had enough trauma to last a lifetime now. pic.twitter.com/4d8HevL6Jh