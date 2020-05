O văduvă din Kenya care îşi amăgea copiii gătind pietre primeşte ajutor după ce cazul ei a fost mediatizat VIDEO

Peninah Bahati Kitsao obişnuia să spele haine pentru a îşi întreţine familia, însă această activitate este aproape imposibil de desfăşurat acum, având în vedere restricţiile impuse din cauza pandemiei.

După ce a fost intervievată de NTV, văduva a primit bani printr-un cont bancar care a fost deschis pentru ea de vecina care a alertat presa, pentru că ea nu ştie să citească sau să scrie.

Kitsao, care trăieşte într-o casă cu două camere, fără electricitate şi apă curentă, a deschis generozitatea ca „un miracol”.

Kisauni widow “cooked" stones for her children as a ruse to stop them crying. The mother of eight lost her income due to coronavirus containment measures and was no longer able to feed her children. #NewNormal @Warungu pic.twitter.com/JfPknEWnbM