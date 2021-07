Mărturisirile lui Davutoglu: De ce s-a distanţat de Erdogan şi a întors armele împotriva acestuia? Acuzaţii grave despre corupţie şi similarităţi cu mafia

La cei 62 de ani ai săi, Ahmet Davutoğlu pare neobosit. Ţine întâlniri şi rosteşte discursuri de la un capăt la celălalt al Turciei. Scopul: erijarea unei formaţiuni politice rivale Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP, conservator) al preşedintelui Recep Tayyip Erdoğan. Fost pilon şi „eminenţă cenuşie” a AKP, Davutoğlu a renunţat la carnetul de membru în 2019 invocând o deviere a formaţiunii de la obiectivele sale. După ieşirea din AKP, fostul ministru de Externe (2009-2014) şi premier (2014-2016) a păstrat o perioadă tăcerea în legătură cu Erdoğan, dar acum este un critic acerb al acestuia. Sfârşitul erei Erdoğan, care durează de 18 ani, este aproape, se declară el convins, recunoscând totodată că aspiră să facă parte din noul guvern al Turciei.

Într-un interviu acordat publicaţiei germane „Der Spiegel”, Davutoğlu spune că Erdoğan a început pe un făgaş bun la conducerea Turciei, al reformelor şi democraţiei, dar totul s-a schimbat brusc în 2013, cu protestele din Parcul Gezi din Istanbul şi creşterea influenţei FETÖ, mişcarea predicatorului islamist Fethullah Gülen. A urmat, în vara anului 2016, o tentativă de puci pusă pe seama lui Gülen, iar autoritarismul lui Erdoğan s-a accentuat. Situaţia a degenerat atât de tare, încât Erdoğan a ajuns să patroneze un sistem corupt, pe alocuri cu similarităţi ale mafiei, acuză Davutoğlu, dând de înţeles că acesta este motivul care l-a făcut să renunţe la AKP şi să creeze Partidul Viitorului.

„Când am devenit prim-ministru, mi-am dat seama că ţara trebuie reformată fundamental în ceea ce priveşte democraţia, statul de drept şi transparenţa. După victoria pe care am obţinut-o în alegerile din noiembrie 2015, am prezentat un pachet de reforme care includea şi măsuri de modificare a criteriilor privind atribuirea contractelor guvernamentale. Nimeni - niciun ministru, niciun om de afaceri - nu ar trebui să continue să se îmbogăţească pe seama oamenilor”, explică Davutoğlu ruptura sa de Erdoğan. Însă pachetul de reforme nu a fost acceptat, aşa cum s-a întâmplat şi cu cele trei propuneri de reforme pe care le-a făcut după plecarea din fruntea Guvernului. În schimb, spune el, liderul de la Ankara a întors conducerea AKP împotriva sa: „Am fost prea vizibil şi prea eficient ca prim-ministru. Erdoğan nu s-a putut descurca cu asta. Nu acceptă pe nimeni lângă el. A întors conducerea partidului împotriva mea. Mi-am dat seama că este imposibil să implementăm reforme într-un astfel de mediu şi am demisionat”. „Am vrut să lupt împotriva nepotismului, dar eforturile mele au fost în zadar. După ce am părăsit funcţia, ginerele lui Erdoğan a devenit cel mai puternic om din sistem. Am pledat pentru etică în politică. Erdoğan nu voia asta”, insistă Davutoğlu.

Recep Tayyip Erdogan (primul din stânga) însoţit la un eveniment militar de ginerele său Berat Albayrak (primul din dreapta) FOTO EPA-EFE

Întrebat de ce atât de puţini membri ai AKP se revoltă public faţă de Erdoğan, Davutoğlu prezintă două motive: frica şi beneficiile aduse de sistem. „Nu este firesc pentru un politician din Turcia să se rupă de propriul partid mai ales atunci când acesta este la putere”, subliniază el.

Întrebat despre problemele economiei turce, Davutoğlu spune că „această criză este mai gravă decât cea din 2001”. De ce? „Criza actuală nu afectează doar economia, ci şi bazele statului”, răspunde el.

În faţa crizei, guvernul în exerciţiu „este incompetent”, acuză fostul premier.

El spune că se aşteaptă la alegeri în primăvara anului 2022, pentru că Erdoğan nu mai are încredere în aliatul său Devlet Bahçeli, liderul Partidului Mişcării Naţionaliste (MHP). „Erdoğan (...) se află în faţa unei decizii dificile: fie continuă cu Bahçeli şi înstrăinează şi mai mulţi alegători, fie dizolvă coaliţia şi se confruntă cu noi alegeri”, notează Davutoğlu.

Iar următoarele alegeri din Turcia nu vor fi câştigate de Erdoğan, este de părere el, argumentând că preşedintele turc este afectat de o creştere a nemulţumirii populare din cauza „situaţiei economice catastrofale” şi a corupţiei.

În opinia sa, Erdoğan va accepta înfrângerea, chiar dacă vor exista anumite tentative de contestare a votului, aşa cum s-a întâmplat la alegerile municipale din 2019 din Istanbul câştigate de social-democratul Ekrem İmamoğlu.

În ceea ce priveşte dezvăluirile lui Sedat Peker, cunoscut ca şeful mafiei turceşti, despre legăturile regimului Erdogan cu crima organizată, Davutoğlu spune că unele informaţii sunt credibile. Este cumva Turcia un stat mafiot? „Nu toată Turcia. Dar, da, unele părţi ale guvernului prezintă similarităţi cu mafia”, susţine fostul premier turc, cerând anchetarea dezvăluirilor lui Peker.

„Scopul meu nu este să îl răstorn pe Erdoğan. Scopul meu este restabilirea democraţiei în Turcia. Vreau ca libertatea de exprimare, statul de drept şi separarea puterilor în stat să revină în această ţară”, a dat asigurări Davutoğlu.