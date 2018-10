Cum au şters saudiţii urmele uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi. Corpul i-a fost tăiat şi scos din Consulat, susţine un oficial turc

"Eu sper că vom putea avea cât de curând date care să ne ofere concluzii rezonabile; investigaţia se concentrează pe multe lucruri, precum substanţe toxice, dar şi materiale care au fost afectate intenţionat cu vopsea", a declarat Recep Erdoğan marţi după-amiază.

O echipă formată din anchetatori turci şi saudiţi a început, luni după-amiază, percheziţiile în sediul Consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, la două săptămâni de la dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi.

Un oficial turc de rang înalt a declarat sub protecţia anonimatului pentru agenţia The Associated Press că dovezile găsite de anchetatori indică asasinarea jurnalistului în sediul Consulatului saudit. Un alt oficial turc a afirmat pentru CNN că jurnalistul a fost ucis în Consulat, iar corpul a fost tăiat şi transportat.

Poliţia turcă urmează să percheziţioneze reşedinţa consulului saudit în cadrul anchetei cu privire la dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi, a anunţat marţi o sursă diplomatică, relatează AFP.

Acest anunţ are loc la o zi după percheziţionarea consulatului, ultimul loc în care a fost văzut jurnalistul, la 2 octombrie.

Data percheziţionării reţedinţei, care se află în apropierea sediului consulatului, nu a fost dezvăluită.

Reprezentanţa americană a fost percheziţionată în noaptea de luni spre marţi de autorităţi turce şi o delegaţie saudită. În cadrul percheziţiei, care a durat nouă ore, membri ai echipei turce au prelevat eşantioane de pământ din grădina consulatului.

Consulul general saudit ar fi părăsit Turcia

Autorităţile au transmis că există înregistrări video care arată că jurnalistul a fost asasinat. Există imagini care surprind vehicule părăsind sediul Consulatului şi îndreptându-se spre reşedinţa consulului, pe 2 octombrie. Consulul general saudit, Mohammed Otaibi, a părăsit Turcia, potrivit agenţiei Anadolu.

Ancheta Turciei privind dispariţia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a scos la iveală înregistrări făcute de ceasul Apple pe care acesta îl purta la mână şi care indică faptul că a fost torturat şi ucis, a anunţat publicaţia turcă „ Sabah“. Jurnalistul saudit şi-a activat funcţia de înregistrare de pe iPhone înainte de a intra în consulatul de la Istanbul.

„Momentele în care Khashoggi a fost interogat, torturat şi ucis au fost înregistrate în memoria ceasului său Apple", scrie ziarul, precizând că ceasul era sincronizat cu iPhone-ul său, pe care i-l lăsase logodnicei sale care aştepta în faţa consulatului.

Doi oficiali turci au declarat pentru Reuters că Khashoggi avea la mână un ceas Apple de culoare neagră în momentul în care a intrat în consulat, care era conectat cu un telefon pe care acesta l-a lăsat în apropierea clădirii din Instanbul. Publicaţia Sabah, care citează ”surse credibile din cadrul serviciilor de inteligenţă”, susţine că este posibil ca Jamal Khashoggi să fi activat funcţia de înregistrare de pe telefon înainte de a intra în consulat.

Sursa citată susţine, de asemenea, că agenţii saudiţi trimişi să-l ucidă pe jurnalist şi-au dat seama că dispozitivul înregistrează şi s-au folosit de amprenta digitală a acestuia pentru a-l debloca şi pentru a şterge unele înregistrări. Însă, nu au fost şterse toate înregistrările, astfel că unele dintre acestea au ajuns în posesia anchetatorilor turci.

Surse turce au declarat pentru Reuters că evaluarea iniţială a poliţiei este că Khashoggi, un critic al guvernului saudit, a fost ucis în mod deliberat în incinta consulatului. Autorităţile de la Riad au respins aceste acuzaţii ca nefondate. “L-au tăiat cu un fierăstrău”, ar fi declarat doi funcţionari din cadrul serviciilor de securitate turceşti pentru “New York Times”.

„Înregistrarea audio din interiorul ambasadei arată ce i s-a întâmplat lui Jamal după ce a intrat“ a declarat o sursă neidentificată şi familiarizată cu problema pentru cotidianul american. „Pot fi auzite vocea sa şi vocile bărbaţilor care vorbesc în arabă. Poţi să auzi cum a fost interogat, torturat şi apoi ucis“, a adăugat această sursă.

„Ştim când Jamal a fost ucis, în ce cameră a fost ucis şi unde a fost dus corpul său pentru a fi dezmembrat. Dacă echipa de criminalişti este lăsată să intre, ei ştiu exact unde să meargă", a declarat o sursă turcă la curent cu investigaţia. Aceasta a mai spus că anchetatorii sunt siguri că deţin deja suficiente dovezi medico-legale după cercetarea reţelei de canalizare conectate la clădire.

“Toate sunt invenţii, noi nu avem niciun amestec”, au răspuns autorităţile saudite. “Dacă este viu, arătaţi-l”, a cerut nervos preşedintele turc. Erdoğan a pus sub semnul întrebării afirmaţiile autorităţilor saudite potrivit cărora consulatul nu deţine o filmare cu momentul plecării lui Khashoggi din clădire, întrucât camerele de supraveghere transmit doar imagini live şi nu fac înregistrări.

„Este oare posibil să nu existe un sistem de camere de supraveghere într-un consulat? (...) Dacă zboară o pasăre, dacă iese o muscă sistemele lor de supraveghere o vor intercepta. Ei au sistemele cele mai avansate“, a spus şeful statului turc.

Administraţia de la Riyad a respins acuzaţiile, catalogându-le drept lipsite de fundament.

Jamal Khashoggi era editorialist al cotidianului american The Washington Post şi îl critica pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman.

Apropiaţi ai prinţului moştenitor saudit, printre suspecţi

Unul dintre bărbaţii identificaţi de autorităţile turce ca făcând parte dintre cei responsabili de dispariţia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman, informează marţi The New York Times, citat de AFP.

Potrivit cotidianului american, care publică fotografii în sprijinul afirmaţiilor sale, Maher Abdulaziz Mutreb l-a însoţit pe prinţul moştenitor în timpul deplasărilor acestuia în SUA în martie 2018, precum şi la Madrid şi Paris în aprilie 2018. Autorităţile turce au difuzat o fotografie cu el la sosire pe aeroportul din Istanbul.

Mohammed bin Salman, supranumit "MBS", şi tatăl său, regele Salman, au negat că ar deţine vreo informaţie despre soarta jurnalistului saudit, care s-a instalat în SUA în 2017 după ce a căzut în dizgraţia curţii regale.

The New York Times adaugă că alţi trei suspecţi - pe care îi identifică drept Abdulaziz Mohammed al-Hawsawi, Thaar Ghaleb al-Harbi şi Muhammed Saad Alzahrani - ar avea legături prin martori sau alte surse cu serviciile de securitate afiliate prinţului moştenitor de 33 de ani.

Un al cincilea bărbat, medic legist identificat drept Salah al-Tubaigy, a ocupat posturi de înalt responsabil în cadrul Ministerului de Interne saudit şi în sectorul medical saudit, continuă publicaţia americană, subliniind că "un personaj de această anvergură nu putea primi ordine decât de la o autoritate saudită de rang înalt".

Cotidianul susţine că are confirmarea faptului că "cel puţin nouă din 15 (suspecţi) au lucrat pentru serviciile saudite de securitate, armată sau alte ministere".

La rândul său, The Washington Post apreciază că 11 dintre cei 15 suspecţi saudiţi menţionaţi de către autorităţile turce au legături cu serviciile de securitate saudite.

Potrivit The New York Times, poziţia suspecţilor în cadrul guvernului saudit şi legăturile mai multora dintre ei cu prinţul moştenitor "ar putea face mult mai dificilă absolvirea acestuia de orice responsabilitate" în dispariţia lui Jamal Khashoggi. "Iar prezenţa unui medic legist specializat în autopsii sugerează că operaţiunea ar fi putut fi pregătită de la bun început având ca scop un deznodământ letal", dezvăluie publicaţia.

Înaltul Reprezentant ONU pentru Drepturile Omului Michele Bachelet a cerut marţi să se ridice imunitatea unor reprezentanţi saudiţi care ar putea să fie implicaţi în dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi după ce a intrat în Consulatul Arabiei saudite de la Istanbul, relatează AFP.

Înaltul Reprezentant ONU pentru Drepturile Omului Michele Bachelet a cerut marţi să se ridice imunitatea unor reprezentanţi saudiţi care ar putea să fie implicaţi în dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi după ce a intrat în Consulatul Arabiei saudite de la Istanbul, relatează AFP.

”Având în vedere gravitatea situaţiei în centrul căreia se află dispariţia domnului Khashoggi, consider că inviolabilitatea sau imunitatea sediilor şi funcţionarilor vizaţi acordată de tratate precum Convenţia de la Viena din 1963 privind relaţiile consulare ar trebui să fie ridicate imediat”, a declarat Michele Bachelet, citată într-un comunicat.

Presa americană a afirmat luni că Arabia Saudită intenţionează să recunoască moartea jurnalistului în cursul unui interogatoriu care s-ar fi terminat rău, la consulatul saudit de la Istanbul, la începutul lunii.

Potrivit CNN, care citează două surse anomime, puterea saudită ar pregăti un raport în care ar încerca să-şi minimalizeze implicarea în dispariţia editorialistului, un critic al autorităţilor de la Riad şi mai ales al prinţului moştenitor Mohammed bin Salman, supranumit ”MBS”.

Trump s-a răzgândit

Preşedintele american Donald Trump a criticat condamnarea precoce a Arabiei Saudite în ceea ce priveşte misterul dispariţiei jurnalistului Jamal Khashoggi, avertizând că există o grabă de a judeca şi subliniind că e nevoie de răbdare, potrivit AP.

Într-un interviu pentru Associated Press, Trump a comparat cazul lui Khashoggi, despre care oficiali turci au spus că a fost omorât în Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, cu acuzele privind hărţuirea sexuală care i s-au adus judecătorului Brett Kavanaugh în timpul audierii sale de confirmare la Curtea Supremă.

„Cred că mai întâi trebuie să aflăm ce s-a întâmplat,” a spus Trump. „Iar începem cu, ştii, esti vinovat până se demonstrează că esti nevinovat. Nu-mi place asta. Tocmai am trecut prin asta cu judecătorul Kavanaugh şi el era total nevinovat, din punctul meu de vedere.”

Remarcile lui Trump reprezintă, până acum, cea mai categorică apărare a Arabiei Saudite, aliat al SUA pe care liderul de la Casa Albă îl consideră esenţial pentru agenda sa din Orientul Mijlociu. Aceste declaraţii îl pun pe Trump în dezacord cu alţi parteneri cheie, dar şi cu mai multe figuri proeminente ale Partidului Republican, care au condamnat conducerea saudită pentru ceea ei numesc rolul clar pe care aceasta îl are în cazul dispariţiei lui Khashoggi. Trump pare că e dispus să reziste presiunii şi să accepte negările Arabiei Saudite şi promisiunile sale de a investiga situaţia.

În urmă cu patru zile, preşedintele american Donald Trump a estimat că Arabia Saudită s-ar putea afla în spatele dispariţiei jurnalistului Jamal Khashoggi şi că, dacă acest lucru se va adeveri, SUA vor aplica o “pedeapsă severă” Riadului, transmit sâmbătă Reuters şi AFP.

”Pentru moment, saudiţii dezmint ferm că ar fi implicaţi. Dar ar putea fi ei implicaţi? Da”, a spus liderul de la Casa Albă într-un interviu pentru canalul CBS, înregistrat joi şi difuzat sâmbătă.

Trump a adăugat că, dacă se adevereşte că Arabia Saudită este vinovată, atunci va exista “o pedeapsă severă”. În opinia preşedintelui american, cazul Khashoggi are o miză mare “poate în special” pentru că este vorba despre un reporter.

Lideri internaţionali şi oameni de afaceri rup sau regândesc legăturile cu Arabia Saudită, după dispariţia extrem de mediatizată a lui Jamal Khashoggi.