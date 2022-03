Ce-a mers prost? Fostul ministru de Finanţe din Afganistan a ajuns şofer de Uber în Washington, după ce în urmă cu câteva luni administra un buget de 6 miliarde de dolari

În acest timp, fostul preşedinte afgan, Ashraf Ghani locuieste în Emiratele Unite, unde a fugit cu câteva zile înainte ca Afganistantul să fie cucerit de talibani, luând cu el 169 de milioane de dolari din vistieria ţării sale.

Khalid Payeda a vorbit cu jurnaliştii de la The Washington Post şi a spus că mutarea de la Kabul la Washington a însemant o mare adaptare. „Dacă realizez 50 de curse în următoarele două zile, primesc un bonus de 95 de dolari”, a declarat Khalid Payenda, de la volanul unei Honda Accord.

Potrivit Washington Post, într-o singură noapte, la începutul acestei săptămâni, Payenda a câştigat „puţin peste 150 de dolari pentru şase ore de muncă, fără a pune la socoteală naveta, fiind un câştig mediu”.

Fostul ministru a spus că este recunoscător că are un job şi că îşi poate întreţine famila, dar în acest moment simte că nu mai aparţine niciunui loc, descriind senzaţia ca pe un „sentiment foarte gol”.

„Am făcut parte din eşec. Este dificil atunci când te uiţi la mizeria oamenilor şi te simţi responsabil”, a punctat Payenda, după ce a fost ministru de Finanţe în Afganistan.

Payenda s-a întrebat în tot acest timp cine a fost vinovat pentru ce s-a întâmplat cu Afganistanul. El a dat vina pe afgani, spunând că „nu am avut voinţa colectivă de a ne reforma, de a fi serioşi”.

De asemenea, El i-a acuzat pe americani că au predat ţara talibanilor şi au trădat angajamentul faţă de democraţie şi drepturile omului după ce au făcut din Afganistan o piesă centrală a politicii de după atentatele din 11 septembrie.

„Acest job i-a oferit lui Khalid Payenda o perspectivă fascinantă asupra SUA, ţara care a promis că va ajuta la salvarea patriei sale, iar apoi nu a mai făcut-o”, a scris Greg Jaffe, autorul reportajului din Washington Post, într-o postare pe Twitter.

Afghanistan's last finance minister, now supports his family as an Uber driver in DC.

The job has given Khalid Payenda a fascinating perspective on the U.S., which promised to help save and rebuild his homeland until it didn't.https://t.co/b1UccrFo9H