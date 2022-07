Avertisment din partea unui oficial ONU: Războiul din Ucraina riscă să ducă la foamete, migraţie în masă şi destabilizare globală

Potrivit lui David Beasley, războiul dus de Vladimir Putin împotriva Ucrainei a provocat cea mai gravă criză umanitară de la Al Doilea Război Mondial încoace şi poate afecta stabilitatea a zeci de state în cazul în care nu se acţionează în mod coordonat pentru „a evita dezastrul”.

„Am putea avea efectiv foamete, lipsă de stabilitate şi migraţie în masă. Ce credeţi că se întâmplă atunci când o ţară precum Ucraina, care produce suficientă mâncare pentru a hrăni 400 de milioane de oameni, nu mai poate face acest lucru? Chiar şi înaintea războiului din Ucraina ne confruntam cu o furtună perfectă din cauza efectelor generate de conflicte, schimbări climatice şi impactul economic al pandemiei de COVID-19 - inflaţia pe care o vedem în toată lumea. Acest război aduce catastrofă peste catastrofă. Este aproape ca o furtună perfectă peste o altă furtună perfectă”, a declarat directorul executiv al Programului Alimentar Mondial într-un mesaj video transmis în cadrul celei de-a IV-a ediţii a „Atlantic - Black Sea Security Forum”.

„Fără o acţiune urgentă, producţia de alimente va fi redusă în următoarele 12-24 de luni, generând spectrul foametei - reprezentând o problemă nu doar în ce priveşte preţul hranei, ci şi al accesului la hrană în 2023. Rezultatul ar putea fi o destabilizare globală, foametea şi migraţia în masă la un nivel fără precedent”, a avertizat el.

David Beasley estimează că 50 de milioane de oameni din 45 de ţări sunt în acest moment la numai un pas de foamete. În aceste condiţii, el a cerut măsuri pentru ridicarea urgentă a blocadei impuse de ruşi asupra unei părţi a exporturilor ucrainene, printre care şi 25 de milioane de tone de cereale.

O altă estimare arată că, înainte de criza COVID-19, peste 130 de milioane de oameni se aflau în insecuritate alimentată. După COVID-19 şi odată cu declanşarea războiului din Ucriana, numărul lor a crescut la 345 de milioane.

„Atlantic - Black Sea Security Forum” este organizat în acest an cu tema „What New European Security Architecture after Russia's war on Ukraine?”, la iniţiativa Institutului Aspen România şi German Marshall Fund of the US din Bucureşti, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale şi Ambasada Franţei în România.