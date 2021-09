Alegeri Canada: Premierul Justin Trudeau, atacat cu pietre în timpul unei vizite la o fabrică de bere VIDEO

Justin Trudeau, premier al Canadei din noiembrie 2015, se află în plină campanie pentru alegerile legislative anticipate, pe care le-a convocat pentru 20 august. Însă campania este tulburată de proteste anti-vaccinare şi anti-restricţii.

În urmă cu o săptămână, Trudeau a fost nevoit chiar să anuleze un miting electoral din cauza sabotării evenimentului de către protestatari furioşi.

Luni, premierul canadian s-a confruntat cu un nou moment de furie, fiind vizat de pietre în timpul unei vizite electorale la o fabrică de bere. Atacul s-a produs în timp ce Trudeau se întorcea la autobuz.

Justin Trudeau is so hated by Canadians that people are risking jail time to throw rocks at him.



Pro-tip: Do not throw stones at Prime Ministerspic.twitter.com/xOpH7V3wJz