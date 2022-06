Zelenski, mesaj la festivalul Glastonbury: „Rusia ne-a furat pacea” | VIDEO

Zelenski, purtând ţinuta militară caracteristică, a atras urale după ce şi-a transmis mesajul preînregistrat de pe două ecrane mari, înainte de concertul trupei Libertines.

President Volodymyr Zelensky addressed the Glastonbury Festival on June 24.



"Glastonbury is the greatest concentration of freedom these days," he said, calling on attendees to spread the truth about Russia's war and donate to support Ukrainians.



Video: Glastonbury/Twitter pic.twitter.com/cExzOi41xr