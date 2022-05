Un comandant de Stat Major al temutului GRU a fost lichidat de forţele ucrainene

Presa din Rusia scrie că maiorul Andrei Kunakov „a descoperit sediul militanţilor nazişti Azov” în timpul operaţiunilor de eliminare a rezistenţei din jurul uzinei Azvostal şi că, timp de 4 zile, detaşamentul său a respins „atacurile forţelor inamice superioare, respingând apelurile de a se preda”, conform Hotnews.ro.

A fost înmormântat pe 29 aprilie, rămăşiţele sale putând fi identificate cu greu după ce a ars complet alături de trei dintre camarazii săi.

Direcţia Principală de Informaţii este agenţia de informaţii militare externe a Statului Major al Forţelor Armate Ruse, aceasta având în subordinea sa mii de militari ai forţelor speciale Spetsnaz, trupele de elită ale Rusiei.

GRU a căpătat o reputaţie de temut datorită operaţiunilor sale din străinătate, fiind implicat şi în anexarea ilegală a Crimeei în 2014 când „omuleţii verzi”, militari ruşi fără însemne sau deghizaţi în haine civile, au apărut pe teritoriul acesteia.

Major Andrey Kunakov was the Chief of Staff of a spetsnaz detachment in the GRU/GU's 346th Spetsnaz Brigade. He was killed in Mariupol on March 19 on a BTR-82A.