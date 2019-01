Un bărbat a înjunghiat trei oameni în Manchester. „A fost frică pură”. Ce striga atacatorul

Oficialii de securitate naţională din cadrul guvernului, poliţia şi serviciile de securitate participă la investigaţie după ce poliţistul a fost înjunghiat în umăr, iar o femeie şi un bărbat, amândoi trecuţi de 50 de ani, au fost grav răniţi în atacul care a avut loc la staţia Manchester Victoria.





Un bărbat a fost deja arestat pentru suspiciune de tentativă de crimă. Conform The Guardian, reprezentanţii poliţiei au declarat că nu există niciun indiciu care să sugereze o ameninţare pentru un public mai mare.

„Evenimentele din această seară o să îi îngrijoreze, pe bună dreptate, pe oameni, dar trebuie să punctez că incidentul nu este în curs de desfăşurare. Un bărbat se află în custodie şi în prezent nu există nicio informaţie care să sugereze o ameninţare mai mare”, a declarat Rob Potts, de la Poliţia Greater Manchester, citat de cotidianul britanic.





„A fost frică pură”





Un producător de la BBC, Sam Clack, era de faţă când a avut loc atacul. „Am auzit cel mai înfiorător ţipăt şi m-am uitat în jos. Am văzut un bărbat care părea să aibă puţin peste 60 de ani, o femeie de vârstă similară şi un alt bărbat, toţi îmbrăcaţi în negru. Păreau că se ceartă, dar ea ţipa în modul ăsta înfiorător. Am văzut poliţia cum vine spre el. El a venit spre mine. M-am uitat în jos şi am văzut că ţinea un cuţit de bucătărie cu un mâner negru şi cu o lamă de 30 de centimetri. A fost numai frică, frică pură”, a declarat Clack pentru Press Association.





Clack a mai explicat că atacatorul striga „Allah”, atât înainte să atace, cât şi după.





„Cuvintele lui exacte...a spus << Atâta vreme cât continuaţi să bombardaţi alte ţări, genul ăsta de rahaturi vor continua să se întâmple >>”, a mai spus Clack, adăugând că poliţia a folosit un pistol cu electroşocuri şi spray paralizant înainte ca „şase sau şapte” agenţi să îl imobilizeze.





Staţia Victoria a fost închisă după atac, dar spectacolul de artificii din Albert Square nu a fost anulat, securitatea fiind sporită.