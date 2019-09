Ucraina a anulat o decizie prin care acorda drepturile de exploatare a gazelor offshore unei companii americane

FOTO Chernomorneftegaz via Kyiv Post

Pe 26 iulie, compania americană Trident a fost desemnată câştigătoare pentru exploatarea, extragerea şi producţia de gaze naturale din platoul offshore ucrainean din apropiere de România.





Însă victoria a fost de scurtă durată. Pe 11 septembrie, noul ministru ucrainean al Energiei, Oleksiy Orzhel a anulat decizia, spunând că Angajamentele privind împărţirea producţiei nu au fost respectate şi o nouă licitaţie va avea loc.





„Am anulat decizia”, a spus ministrul despre rezultatul licitaţiei, care a fost criticată pentru că s-a defăşurat prea repede şi nu a fost suficient de competitivă.





Compania Trident are sediul în New York şi are o ramură şi în Ucraina. Compania este condusă de fostul parlamentar rus, actual om de afaceri ucrainean, Ilia Ponomarev. El s-a mutat în Kiev în 2014, după ce a devenit singurul politician rus care s-a opus public anexării Crimeei şi a primit cetăţenie ucraineană în mai 2019.





Trident Acquisitions făcuse şi un parteneriat cu firma românească GSP Offshore, precum şi cu cea irlandeză San Leon Energy.





Trident a bătut alte trei companii pentru a obţine drepturile de exploatare, printre care şi Ukrnaftoburinnya, un mare producător de gaze din Ucraina, ai cărei beneficiari sunt Igor Kolomoiski şi Pavel Fuchs.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: