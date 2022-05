The New York Post: Kremlinul ar putea folosi împotriva României o Moldovă controlată de ruşi

Dacă Putin speră să ocupe coasta ucraineană a Mării Negre şi să stabilească o punte terestră până la teritoriul separatist al Moldovei, Transnistria, „este puţin probabil să aibă succes în acest demers”, potrivit unui raport recent realizat de Critical Threats Projects de la American Enterprise Institute and Institute for the Study of War citat de New York Post.

Dar asta nu înseamnă că nu va încerca. Deja există rapoarte nu numai despre deplasări ale populaţiei ucrainene, ci şi despre eforturile Rusiei de a integra noile teritorii ucrainene ocupate în administraţia publică a Rusiei, punând bazele unei ocupaţii permanente.

Având în vedere fragilitatea Moldovei – naţiunea de 4 milioane de locuitori nu face parte din NATO, nu are forţe armate eficiente şi are aproximativ 1.500 de soldaţi ruşi staţionaţi ilegal pe teritoriul său – este perfect imaginabil că Putin va încerca să realizeze o acrobaţie precum cea văzută în Crimeea în 2014.

Spre deosebire de Volodimir Zelenski, guvernul pro-occidental al Moldovei şi preşedintele Maia Sandu ar fi în mare măsură lipsiţi de apărare, în timp ce Putin s-ar putea baza pe o parte considerabilă a opiniei publice moldovene nostalgice după certitudinile erei sovietice.

Ziua Victoriei de la Moscova a subliniat doar cât a investit personal Putin în efortul de război al Rusiei şi cât de strâns legată este imaginea internă pe care încearcă să o proiecteze de rezultatul conflictului.