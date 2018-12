Răzvan Munteanu este directorul general al publicației NewsInt, președintele think-tankului Chamber of Excellence in Internațional Affairs și Strategic Analyst în cadrul Middle East Political and Economic Institute.

Urmează în prezent un doctorat în domeniul Relațiilor Internaționale, fiind absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA şi al cursurilor masterale Studii de Securitate şi Analiza Informaţiei din cadrul Facultăţii de Sociologie, Universitatea Bucureşti.

A urmat totodată mai multe cursuri post-universitare în domeniul ştiinţelor militare şi a relaţiilor internaţionale, fiind printre altele şi absolventul Institutului Diplomatic Român.



Este autorul sau co-autorul mai multor cărți, studii și articole de specialitate și colaboratul unor publicații media naționale și internaționale.