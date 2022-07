Sute de bagaje au rămas abandonate pe aeroportul din Frankfurt. Care este motivul - VIDEO

Valizele au fost lăsate lângă benzile transportatoare, pe mai multe rânduri, iar pasagerii au fost nevoiţi să şi le caute singuri. Nu au primit ajutor de la personal.

Unii călători s-au plâns pe social media şi au spus că au plecat mai departe fără bagaje.

Frankfurt, deşi este unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, are o problemă serioasă cu lipsa forţei de muncă.

Vacanţele europenilor sunt deja afectate de greve ale companiilor aeriene.

Massive chaos in Frankfurt airport @Airport_FRA today pic.twitter.com/r64TlCzrci — Anindya Chaudhuri (@andy_bms) July 1, 2022

Wsiting for luggage at #frankfurt #airport. Been an hour so far. Plus 20mins waiting for ground staff to get steps to the plane. Waiting game continues… pic.twitter.com/fqqytTkUWv

— Christian Pickel (@christianpickel) July 1, 2022