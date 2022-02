Serviciul de internet prin satelit SpaceX Starlink a fost activat în Ucraina, spune Elon Musk

Mihailo Fedorov, viceprim-ministru al Ucrainei şi ministru al transformării digitale, a scris pe Twitter lui Musk: „în timp ce încerci să colonizezi Marte — Rusia încearcă să ocupe Ucraina! În timp ce rachetele tale aterizează cu succes din spaţiu — rachetele ruseşti atacă civilii ucraineni! Vă cerem să furnizeze Ucrainei staţii Starlink”.

„Serviciul Starlink este acum în funcţiune în Ucraina. Mai multe terminale sunt pe drum”, a anunţat pe Twitter patronul Tesla şi al companiei din domeniul spaţial SpaceX.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.