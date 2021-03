Securitatea Cibernetică a intat în atenţia Curţii de Conturi Europene

Potrivit unui comunicat al Curţii de Conturi a României, remis, marţi, de Agerpres, compendiul sintetizează rezultatele efectuate de 12 instituţii de profil din statele membre şi de Curtea de Conturi Europeană. Auditurile, publicate în perioada 2014-2020, au abordat aspecte precum protecţia datelor cu caracter privat, integritatea centrelor naţionale de date, securitatea instalaţiilor de utilităţi publice şi punerea în aplicare a strategiilor naţionale în domeniul securităţii cibernetice într-un sens mai larg.



"În documentul de informare difuzat de ECA, a cărui versiune în limba română poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei noastre, www.curteadeconturi.ro, este subliniată importanţa strategică a securităţii cibernetice şi sunt descrise motivele pentru care aceasta reprezintă o provocare pentru autorităţile publice, pentru întreprinderi, dar şi pentru persoanele fizice. Este evidenţiat, de asemenea, fenomenul tot mai prezent al dezinformării, considerat drept o ameninţare accentuată la adresa coeziunii sociale în societăţile şi sistemele democratice", menţionează Curtea de Conturi a României.



În concordanţă cu preocupările europene în domeniu, Curtea de Conturi a României a înfiinţat, la sfârşitul anului trecut, Serviciul pentru auditarea sistemelor informatice, o structură compusă din opt auditori publici externi care lucrează deja la configurarea standardelor şi metodelor de audit potrivit recomandărilor Grupului de lucru al auditului IT din cadrul EUROSAI (Organizaţia Europeană a Instituţiilor Supreme de Audit).



"Amintim, de asemenea, că în luna februarie a acestui an, Curtea de Conturi a României şi Curtea de Conturi a Turciei - care deţine Preşedinţia EUROSAI - au semnat un Acord pentru Consolidarea Capacităţii în auditul IT, în baza căruia partenerii turci împărtăşesc auditorilor publici externi din România experienţa practică în materie", se mai spune în comunicat.