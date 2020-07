Proteste la Belgrad faţă de intenţia preşedintelui Vucic de a impune stare de alertă în perioada 10 - 13 iulie - VIDEO

Iniţial erau o mie de protesttatari care au blocat străzile din centrul capitalei sârbe. La un moment dat, mai mulţi dintre ei au reuşit să intre în clădirea Parlamentului, fiind însă evacuaţi în scurt timp.

Coform Balkan Insights, mai multe mii de persoane protestează la această oră la Belgrad şi au fost folosite gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea.

Serbian police have managed to force protesters out of the parliament in Belgrade, after they stormed the building this evening.



There are currently thousands of demonstrators on the streets, angered by the reinstatement of a weekend lockdown to curb the spread of #COVID19. pic.twitter.com/pBdGPOYNHg