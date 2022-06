Primele imagini cu racheta rusească  X-22 care loveşte centrul comercial din Kremenciuk - VIDEO

„Racheta rusească a lovit acest obiectiv intenţionat. Este clar că aşa au fost ordinele. Este clar că ucigaşii ruşi au primit coordonatele exacte pentru această lovitură de rachetă. Au vrut să omoare cât mai mulţi oameni într-un oraş liniştit, într-un mall obişnuit. Iată ce s-a întâmplat în Kremenciuk! Iar pentru acest act de terorism de stat, la fel ca pentru toate celelalte, Rusia va fi trasă la răspundere. Pe câmpul de luptă din Ucraina, prin înăsprirea sancţiunilor şi, cu siguranţă, la tribunal”, a declarat Zelenski.

Rusia neagă că ar fi vizat un obiectiv civil. Pretinde că a bombardat un depozit de arme, fără să ofere dovezi care să susţină aceste afirmaţii.

The moment of arrival at shopping mall in Kremenchuk. pic.twitter.com/UnIXFJH4bv

Momentul în care rachetele invadatorilor lovesc centrul comercial a fost surprins de camerele de supraveghere dintr-un parc, situat în vecinătatea mall-ului din Kremenciuk. În imaginile surprinse poate fi observat suflul exploziei, precum şi oamenii speriaţi care încearcă să scape cu viaţă.

The moment of the explosion after the missile attack on the Amstor mall in Kremenchuk. pic.twitter.com/jwRavuyqtX