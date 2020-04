Pandemia Covid-19. Grecia intenţionează să deschidă o parte din hoteluri pentru turişti în iunie

Oficialul elen a subliniat că acesta este punctul său personal de vedere şi a adăugat că ţările de unde sunt aşteptaţi să vină majoritatea turiştilor străini în Grecia cele care s-au comportat destul de bine în combaterea epidemiei Covid-19, precum Israel, Cipru, statele din Balcani, Liban şi alte state arabe.

Yiannis Retsos a susţinut că efortul de a reporni turismul grec va începe la jumătatea celui de-al treilea trimestru al anului - adică în august - şi acesta va funcţiona normal înainte de luna septembrie. Ca urmare, nu se vor deschide mai multe hoteluri sezoniere în acest an, iar măsurile de sprijinire a lucrătorilor din turism vor trebui extinse prin finanţări suplimentare.





De asemenea, statul elen mai are în vedere instrumente fiscale precum reducerea impozitelor în acest domeniu (incluzând hoteluri, călătorii aeriene, transport maritim etc.), abolirea taxei de cazare pe fiecare noapte şi activităţi promoţionale cum ar fi platforma online „Grecia From Home”, lansată recent de Ministerul Turismului, Organizaţia Greacă a Turismului şi Marketing Hellas, scrie publicaţia Ekathimerini.

Retsos a mai declarat că nu este în măsură să estimeze veniturile realizate în turism în 2020. Anul 2019 a dus la încasări ale sectorului de 18 miliarde euro. El a spus doar că „în primele două luni ale anului curent am avut venituri de 1,7 miliarde, deci mai e mult până la atingerea cifrelor din anul precedent”.

În ceea ce priveşte protecţia sănătăţii turiştilor, preşedintele SETE a declarat că discuţiile au avansat cu privire la posibilitatea testării în masă, eventual pe aeroporturile de plecare. El a adăugat că, odată ce guvernul şi-a încheiat consultările cu grupul oamenilor din cercetare, se va vedea dacă este necesară posesia unui certificat de sănătate atât pentru cei care deservesc locaţiile de vacanţă, cât şi pentru vizitatori şi ce ar presupune acest lucru.