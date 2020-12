Olanda. Atac cu cuţitul şi incendiu într-un supermarket: Cel puţin două persoane rănite

Poliţia apreciază, pentru moment, scrie presa olaneză, că nimic nu indică un motiv terorist.

În urma incidentului, o parte a oraşului a fost izolată de către forţe de intervenţie.

Potrivit poliţiei, salvarea a fost semnalată, iniţial, cu privire la un atac cu cuţitul şi un incendiu într-un supermarket din zona Grote Markt.

„Incendiul a fost controlat”, a anunţat poliţia pe Twitter.

„Cei doi răniţi au fost transportaţi cu ambulanţa la un spital”, precizează ea.

Întrebată de AFP dacă ar fi vorba despre un atentat terorist, o purtătoare de cuvânt a poliţiei a anunţat că, „pentru moment, niciun motiv” nu este cunoscut.

Un elicopter aparţinând poliţiei olandeze căuta un suspect, descris ca fiind „mare, cu pielea închisă la culoare” şi în vârstă de aproximativ 30 de ani”.

Potrivit autorităţilor, suspectul purta o jachetă neagră, un trening şi încălţăminte gri, scrie tabloidul britanic Daily Mail.

Suspectul s-ar fi îndreptat către „de Bijenkorf”, un lanţ olandez de magazine

Un antreprenor a declarat pentru postul local de radio Omroep West că atacul a avut loc într-un magazin Albert Heijn, un lanţ olandez de magazine.

„Oameni fugeau afară din magazin. Eu am auzit că cineva ar fi turnat alcool pe podea şi i-adat foc”, a declarat postului patronul unui magazin de îmbrăcăminte situat lângă supermarket.

„Am auzit că, înăuntru, cineva a înjunghiat oameni”, a declarat el postului, potrivit căruia suspectul a ieşit din supermarket şi s-a refugiat într-un restaurant peste drum.

Ziarul olandez De Telegraaf citează alt martor ocular, care spune că a auzit o ceartă în supermarket şi că cineva avea o macetă.

Într-o înregistrare video, o personaă este surprinsă în timp ce este urcată într-o ambulanţă de către paramedici, în timp ce pompieri se aflau alături de poliţişti pe o stradă pe care circulaţia a fost închisă.

Este neclar dacă înjunghierile şi incendiul au vreo legătură, scrie tabloidul.

Presa locală scrie că poliţia a declarat că nu există vreun indiciu cu privire la terorism în acest incident.

+++BREAKING+++ Two people were injured in a stabbing Wednesday in a shop in the center of The Hague and a suspect has fled the scene, police said. The city's police force tweeted that there also was a fire at the store that was quickly extinguished. pic.twitter.com/0jYeNcMLxr