O bombă din Al Doilea Război Mondial a fost detonată în nordul Italiei

Aceeaşi sursă scrie că specialiştii armatei au scos detonatorul din bombă înainte de a muta dispozitivul într-o peşteră aflată la aproximativ 45 de kilometri, unde a fost detonată într-un mod controlat.

În jur de 3.000 de locuitori au fost evacuaţi din zona unde a fost descoperită bomba şi au început să se întoarcă la casele lor după-amiază.

The Italian army carried out a controlled explosion of a World War Two bomb discovered in the country's longest river, the Po, which has dried up in a summer drought https://t.co/6P5xQeSXlV pic.twitter.com/WSXGLOc2Xs