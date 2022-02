Moment amuzant cu Zelenski, la Munchen, din cauza unor probleme cu căştile: „Este un atac cibernetic. Vedeţi, Rusia este aici” VIDEO

Căştile de traducere folosite de preşedinte nu au mai funcţionat, astfel că acesta a exclamat: „Este un atac cibernetic. Vedeţi, Rusia nu e aici, dar este aici".

Preşedintele ucrainean a cerut şi a primit un alt set de căşti.

Zelenski i-a propus omologului său rus Vladimir Putin să se întâlnească şi a cerut ca Rusia să fie sancţionată economic înainte de a ataca Ucraina.

Preşedintele ucrainean a cerut totodată ca NATO să ofere Ucrainei un calendar clar pentru aderare.

