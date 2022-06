Ministerul britanic al Apărării: „Forţele aeriene ruse au avut slabe performanţe până acum”. Care este cauza

Britanicii au mai făcut şi o evaluare a performanţei aviaţiei ruseşti, aceasta fiind una slabă, ceea ce explică şi lipsa unui succes al campaniei militare a Rusiei.



„De la debutul conflictului şi până în prezent, forţele aeriene ruse au avut performanţe slabe. Eşecul său de a furniza în mod constant putere aeriană este probabil unul dintre cei mai importanţi factori din spatele succesului foarte limitat al campaniei Rusiei. Rusia nu poate câştiga deplină superioritate aeriană şi a operat fără să îşi asume riscuri, pătrunzând rareori adânc în spatele liniilor ucrainene. Acest fapt a avut ecou asupra trupelor terestre.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 June 2022



