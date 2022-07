Macron, criticat dur în scandalul „Uber Files”: „Aş face-o din nou mâine. Am creat mii de locuri de muncă”

Macron reacţionează astfel pentru prima oară după dezvăluiri ale cotidianului Le Monde şi postului France Info, în scandalul ”Uber Files”.

Numeroase documente interne aparţinând Uber arată că Emmanuel Macron a acţionat în favoarea Uber, pentru ca firma americană să se implanteze în Franţa.

El a declarat că a fost ”un ministru al Economiei care s-a bătut pentru inovaţie, pentru a atrage întreprinderi”, scrie Le Journal du Dimanche (JDD).

”Am creat mii de locuri de muncă”, a subliniat el.

”Iar, apoi, când am devenit preşedinte, am reglementat sectorul. Suntem prima ţară care a reglementat platformele”, a subliniat el.

”Ministrul care am fost şi-a făcut treaba. S-a introdus un fel de atmosferă care constă în a spune că a vedea şefi de întreprinderi, mai ales din străinătate, ar fi un lucru rău. Însă eu îmi asum deplin faptul că m-am întâlnit cu şefi de întreprinderi străini, o oroare”, a ironizat el, adăugând că ”aş face-o din nou mâine şi poimâine”.

🔴 Startup un jour, #Startup Nation toujours..! Emmanuel #Macron décomplexé sur #Uber: « Je l’assume à fond, j’ai vu des chefs d’entreprise étrangers et j’en suis fier s’ils ont créé des emplois en France et je le referai demain et après demain» #UberFiles pic.twitter.com/dVl5c9XD1F