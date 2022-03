Jurnalista Marina Ovsianikova, care a fost arestată luni pentru protestul anti-război, şi-a aflat sancţiunea

Jurnalista şi-a riscat cariera şi viaţa prostestând anti-război în timpul unui buletin de ştiri. Aceasta ţinea în mână o pancartă pe care scria „Opriţi războiul! Nu credeţi propaganda! Aici vă mint!”. Chiar dacă era pasibilă cu închisoarea, omul de televiziune a fost arestat luni, însă în cursul zilei de marţi a aflat că a scăpat doar cu o amendă, potrivit Reuters.

În timpul intervenţiei sale, prezentatoarea buletinului de ştiri a continuat să vorbească preţ de câteva minute, în timpul ce Marina Ovsiannikova scanda „Nu războiului”. Ulterior, discursul a fost întrerupt fiind difuzat un reportaj despre spitale, iar transmisiunea din platou a fost oprită.

Momentul neaşteptat s-a viralizat rapid pe social media şi a fost preluat de presa din întreaga lume.

La scurt timp după incident, jurnalista, angajată fiind la televiziunea Pervîi Kanal, a fost arestată de poliţia rusă. Deşi pentru fapta comisă risca să fie închisă, aceasta a fost acuzată de „organizarea unui eveniment public neautorizat”, fiind astfel pasibilă cu o amendă de până la 30.000 de ruble (aproximativ 250 de euro), muncă în folosul comunităţii sau până la 10 zile de închisoare. În cele din urmă, jurnalista a fost obligată de instanţă la plata amenzii de maxime de 30.000 de ruble.

Unul dintre prietenii acesteia a declarat pentru The Guardian, sub protecţia anonimatului, faptul că jurnalista „a devenit din ce în ce mai furioasă de când a început războiul”.

„În urmă cu două zile mi-a spus ce urmează să facă”, a mai declarat sursa citată.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat actul jurnalistei drept „huliganism” şi a lăudat canalul de ştiri Pervîi Kanal pentru „obiectivitatea şi calitatea programelor”.

Înaite de a protesta împotriva războiului, Marina Ovsiannikova, a înregistrat un videoclip în care explica faptul că tatăl ei este ucrainean şi mama ei este rusoaiscă, astfel că nu poate vedea cele două ţări drept inamice.





„Din păcate, am lucrat pentru Pervîi Kanal în ultimii ani, făcând propagandă pentru Kremlin. Îmi este foarte ruşine de asta astăzi. Mi-e ruşine că am permis să fie difuzate minciuni la televizor, mi-e ruşine că am permis ca poporul rus să fie zoombificat", mai susţinea aceasta.