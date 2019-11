Incidentul de pe Podul Londrei: primele declaraţii ale Poliţiei. Suspectul purta o vestă explozivă falsă VIDEO

Suspectul ucis purta o falsă vestă explozivă, a anunţat comisarul adjunct Neil Basu de la Poliţia Metropolitană.

El nu a dat detalii despre numărul răniţilor şi nici despre starea lor.

Poliţia Metropolitană din Londra a anunţat că în pofida faptului că circumstanţele incidentului din capitală erau neclare, tratează incidentul „ca şi cum ar avea legătură cu terorismul“.

Presa britanică scrie despre cinci răniţi şi un mort.

VIDEO

Met Police Assistant Commissioner Neil Basu confirms that the alleged attacker who was shot by police on London Bridge has died and that it was a terrorist incident.



Get live updates here: https://t.co/3sizkwZd5X pic.twitter.com/mZfdp5EiFw