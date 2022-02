„Fantoma Kievului”. Pilotul ucrainean despre care se spune că a doborât şase avioane de luptă ruseşti VIDEO

Informaţii neconfirmate au devenit virale pe Twitter, cu un videoclip care a făcut cinci milioane de vizualizări arată că un pilot ucrainean a scos din luptă şase avioane ruseşti de când preşedintele Vladimir Putin a ordonat o „operaţie militară specială” în ţară, joi dimineaţă, scrie Washington Examiner.

Imaginile video arată ceea ce pare a fi un avion cu reacţie ucrainean MiG-29 care zboară în jurul mai multor oraşe din Ucraina. Pilotul ar putea câştiga titlul de „as de luptă” pentru doborârea a cinci sau mai multe avioane inamice, dacă rapoartele sunt adevărate.

There is reportedly a Ukrainian fighter pilot who has taken out 6 Russian jets in air to air combat. He is being called the "Ghost of Kyiv"pic.twitter.com/zCdK2URsHM