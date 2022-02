EXCLUSIV Olena, spaima soldaţilor lui Putin. Conflictul ruso-ucrainean prin luneta puştii unei foste jurnaliste

Fostă poetă şi jurnalistă foarte apreciată, Olena Bilozerska a fost trei ani şi jumătate luptător voluntar, participând la numeroase misiuni foarte dificile împotriva separatiştilor. În 2017, s-a întors la Kiev şi a urmat cursuri de artilerist timp de un an la universitatea militară din capitala Ucrainei. Ulterior, Olena Bilozerska a activat timp de doi ani în Marina Ucrainei ca ofiţer. În 2017, într-o singură noapte, lunetista din Ucraina a doborât trei separatişti de la 200 de metri. Olena şi-a arătat clar disponibilitatea de a reveni pe front în cazul în care Rusia va invada Ucraina. Olena, care este din Kiev, este vedetă în Ucraina şi a scris inclusiv o carte, „Jurnalul unui soldat ilegal”, în care s-a referit la anii în care a luptat pe front. Ea nu crede că Vladimir Putin va ordona o invazie asupra Ucrainei.

Ai spus recent că vei reveni pe front în câteva ore pentru a lupta cu ruşii în cazul unei invazii. Ce te-a făcut să ai această decizie fermă în minte?

Îmi asum ce am spus şi chiar voi face acest lucru dacă este cazul. Încă de când am fost trecută în rezervă în 2020, mi-am spus că dacă se va agrava conflictul militar mă voi întoarce pe front. Cred că în cazul unui conflict militar efectiv, toţi oamenii care sunt capabili să folosească o armă şi au o experienţă de luptă ar trebui să meargă pe front.

De ce crezi că Vladimir Putin nu va ordona o invazie în Ucraina şi că amplasarea trupelor sale la graniţă înseamnă doar presiune şi intimidare?

Putin nu este un luptător, ci un bandit. Bandiţii atacă fie pe neaşteptate, fie pe cei cărora le este teamă de ei şi nu opun rezistenţă serioasă. Un atac deschis asupra Ucrainei ar aduce pentru Putin pierderi uriaşe militare şi economice încât Rusia nu va supravieţui. Vladimir Putin trebuie să înţeleagă asta. Însă dacă eu greşesc, suntem pregătiţi pentru invazia lui Putin şi le suntem recunoscători aliaţilor noştri din Vest pentru asistenţa militară şi tehnică.

Ce planuri crezi că are Vladimir Putin privind Ucraina?

Putin consideră Ucraina parte integrantă a „lumii ruseşti” şi nu va accepta niciodată suveranitatea noastră. El va intimida Ucraina şi ţările din Vest şi va cere ca Vestul să vândă Ucraina în schimbul câtorva ani de pace. Dacă va avea succes în demersul său, Putin va alege apoi următoarea ţară-victimă.

Eşti considerată o lunetistă foarte bună a Ucrainei, cu cel puţin zece inamici doborâţi. Cum te simţi în ipostaza asta şi cât de mult te-ai pregătit pentru a fi lunetistă?

Sunt şi alţi lunetişti în Ucraina mai eficienţi ca mine. Nu ştiu, poate că sunt şi câteva femei printre ei. Am început să învăţ să trag înainte de 2014. Cel mai mult am învăţat în timpul războiului de la camarazi mai experimentaţi. Însă nu am învăţat niciodată cum să trag la distanţe foarte mari, de peste 800 de metri.

Olena Bilozerska a fost o apreciată jurnalistă înainte de a deveni lunetistă FOTO: Facebook/Olena Bilozerska

La ce distanţă ai tras cel mai departe?

În luptă, am tras la un moment dat la aproximativ 500 de metri. La pregătire, am ajuns până la o distanţă de 800 de metri.

Într-o noapte în august 2017 ai doborât trei inamici. Cum a fost acea noapte?

Am stat atunci în tranşee toată noaptea. Nu mersesem în recunoaştere în acea noapte, şi nici nu aveam de cărat un echipament greu. Totul s-a petrecut foarte repede, în doar 40 de minute. Mai întâi, inamicii au tras într-un sac cu nisip de lângă tranşeele noastre. După o jumătate de oră, grupul inamic de sabotaj, compus din şase ruşi, a decis să ne „felicite” pentru Ziua Independenţei Ucrainei. S-au târât afară din tranşeele lor în direcţia noastră, însă i-am văzut la timp şi am neutralizat trei dintre ei.

„ Doar cei duşi cu capul nu se tem de nimic!”

Cât timp ai fost luptător voluntar?

Am mers pe front în 2014 ca luptător într-o unitate de voluntari. Am luptat ca lunetistă timp de trei ani şi jumătate. Acele unităţi nu erau oficial incluse în Forţele Armate ale Ucrainei, aşa că în perioada în care am luptat nu am primit salarii, şi nici nu am avut garanţii sociale. În 2017, m-am întors la Kiev, am intrat la universitate militară ,de acolo la cursuri pentru ofiţeri, am obţinut gradul de ofiţer artilerist. După finalizarea cursurilor, am semnat un contract cu Forţele Armate ale Ucrainei, iar între 2018 şi 2020 am servit în Corpul de Marină al Armatei Ucrainei ca ofiţer de artilerie şi comandant de pluton.

Te-ai temut vreodată pentru viaţa ta?

Doar cei duşi cu capul nu se tem de nimic. Mi-a fost teamă de mai multe ori pe front. Însă nu în luptă, direct în luptă nu ai teamă, nu e înspăimântător. Dar înainte de luptă poţi avea momente de teamă. De exemplu, îmi era teamă înainte de misiunile de recunoaştere în teritoriul inamic. Îmi era teamă să nu fiu capturată şi aveam mereu un pistol cu mine pentru a evita să fiu capturată.

Care a fost cel mai dificil moment în perioada în care ai fost luptător voluntar?

Am avut multe momente dificile. În principal, a fost dificil din cauza lipsei mele de pregătire fizică. A trebuit să depăşesc constant slăbiciunea mea fizică.

„ Sunt încântată de fiecare dată când dobor un inamic”

Ce te-a făcut să devii dintr-o jurnalistă apreciată o lunetistă excelentă?

Când e război în ţara ta, trebuie să mergi la război. Aveam o singură alegere atunci: să merg la război ca jurnalist sau ca lunetistă. Însă un jurnalist în timpul unui război poate spune doar o parte a adevărului. Iar eu nu eram pregătită pentru asta. Şi ţineam la reputaţia mea ca jurnalistă care spune adevărul. În plus, militarii aflaţi pe front nu lasă de obicei o femeie-jurnalist să meargă oriunde, pentru că se tem pentru viaţa ei şi vor să o protejeze de pericole. În schimb, pentru o lunetistă, sunt deschise toate drumurile (Râde).

Ce sentimente ai după ce dobori un inamic?

Sunt încântată că am observat inamicul şi am reuşit să îl dobor la timp, şi că acest inamic înarmat nu va mai fi un pericol pentru soldaţii noştri. Iar dacă nu am timp să trag sau am ratat ţinta sunt supărată.

Jurnalistă, poetă şi lunetistă. Ce gândeşte soţul tău despre o asemenea soţie complexă?

Suntem căsătoriţi de mulţi ani, s-a obişnuit cu asta (Râde). Chiar îmi aduc aminte de o întâmplare nostimă: la un moment dat, pe internet a apărut un video cu mine împuşcând un inamic, iar unul dintre prietenii soţului meu i-a trimis un mesaj, zicându-i: ”Nu m-aş certa cu soţia dacă aş fi în locul tău”.

