După a treia respingere a acordului Brexit de către parlamentari, liderul laburiştilor îi cere Theresey May să convoace alegeri anticipate

Corbyn a subliniat că parlamentarii au luni şansa să hotărască ”un acord mai bun pentru viitorul acestei ţări”.



Acordul trebuie să fie schimbat, a apreciat el. Iar dacă Theresa May nu acceptă acest lucru, atunci ea trebuie să convoace alegeri generale, a îndemnat-o Corbyn.

Membrii Camerei Comunelor au respins vineri, a treia oară, proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană, informează presa britanică.



Moţiunea propusă de premierul Theresa May privind aprobarea Acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană a fost respinsă de Camera Comunelor cu un raport de voturi de 344 la 286, conform Sky News.



Pe 12 martie, proiectul de Acord Brexit, care includea noi clauze negociate cu Bruxellesul, a fost respins cu un raport de voturi 391/242. În ianuarie, Camera Comunelor a respins proiectul de Acord Brexit cu un raport de voturi de 432/202.



Premierul Theresa May se angajase să demisioneze şi să transfere succesorului viitoarea etapă a negocierilor Brexit în cazul în care Camera Comunelor ar fi aprobat Acordul. Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, a convocat un summit extraordinar, pe tema Brexit, pe 10 aprilie, în contextul impasului politic de la Londra.



„În contextul respingerii Acordului Brexit în Camera Comunelor, am decis să convoc un summit al Consiliului European pe 10 aprilie, pe tema Brexit", a transmis Donald Tusk prin Twitter.

Reacţia Comisiei Europene



Comisia Europeană a exprimat regret, vineri, că membrii Camerei Comunelor au respins din nou Acordul Brexit, cerând Marii Britanii să ofere clarificări privind viitoarele proceduri.



„Comisia Europeană regretă votul negativ din Camera Comunelor. În contextul deciziei, perioada negocierilor în virtutea Articolului 50 este prelungită până pe 12 aprilie. Marea Britanie trebuie să ofere detalii despre viitorii paşi înainte de această dată (...). Scenariul producerii unui Brexit fără acord este unul probabil", a transmis instituţia.



Marea Britanie urma să părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie, dar, în contextul impasului politic de la Londra, Guvernul de la Londra a cerut, cu aprobarea Camerei Comunelor, amânarea Brexit până pe 30 iunie. Uniunea Europeană a acceptat amânarea Brexit până pe 12 aprilie dacă Acordul nu va fi aprobat şi până pe 22 mai dacă va fi aprobat.

