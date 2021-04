De ce a trădat căpitanul italian arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei? Ce spune soţia sa

Walter Biot, 56 de ani, a fost arestat în timp ce transmitea documente clasificate unui ofiţer rus în schimbul sumei de 5.000 de euro.

Claudia Carbonara, soţia căpitanului, spune că familia sa se confrunta cu probleme financiare care s-au amplificat din cauza pandemiei de COVID-19.

Ea susţine că soţul ei avea un salariu de „3.000 de euro” care „nu era suficient pentru o familie cu patru copii şi patru câini”, plus „o rată lunară de 1.200 de euro pentru un credit imobiliar”.



„Era disperat. Disperat pentru viitorul nostru şi cel al copiilor noştri. Walter era în criză de ceva timp, îi era teamă că nu va mai reuşi să facă faţă tuturor cheltuielilor noastre. Din cauza COVID-19, am sărăcit”, a încercat să justifice femeia acţiunile soţului său într-o discuţie telefonică purtată cu un jurnalist al cotidianului italian.



„Dacă el mi-ar fi spus, am fi discutat împreună, aş fi încercat să-l conving. Însă el a decis de unul singur. Nu reuşesc să iau legătura cu el, nu reuşesc nici măcar să-i găsesc un avocat”, a adăugat Claudia Carbonara, psihoterapeută specializată în terapii de cuplu.

„Au mizat pe slăbiciunile lui”

Potrivit unor mărturii adunate de „Corriere della Sera” de la colegi de-ai lui Walter Biot, căpitanul „avea nevoie de bani”.

„Ruşii au mizat pe slăbiciunile lui, pe problemele lui personale”, explică unul dintre colegii săi.

„Ceea ce a făcut el este foarte grav pentru securitatea ţării şi a NATO. Dacă într-adevăr s-a vândut, atunci nu are nicio scuză. Şi-a distrus viaţa. Riscă cel puţin 15 ani de închisoare”, a subliniat el.

Un alt coleg spune că nici acum nu-i vine să creadă ce s-a întâmplat: „Ca şi cum ţi s-ar spune că o persoană în care aveai încredere a comis un act incredibil. Pentru noi, Walter era un prieten de care nu ne îndoiam”.

Walter Biot şi-a început cariera în calitate de subofiţer în Marină. În urma unor concursuri interne, a devenit căpitan de fregată. Din 2010 până în 2015, a lucrat la cabinetul ministrului Apărării. A fost arestat în timp ce era angajat al Statului Major al Italiei, unde se ocupa de relaţia cu presa, precizează AFP.

Căpitanul italian a fost arestat marţi seara în timp ce transmitea documente clasificate unui ofiţer rus cu statut diplomatic.

Ambasadorul Rusiei la Roma Serghei Razov a fost convocat miercuri la Ministerul italian de Externe pentru a oferi explicaţii.



Dezvăluirea acestui scandal intervine în contextul în care Rusia insistă să aibă relaţii proaste cu Uniunea Europeană şi restul lumii occidentale, intensificându-şi agresiunile militare, atacurile cibernetice, comploturile, acţiunile de spionaj, campaniile de propagandă şi dezinformare, actele de încălcare a drepturilor omului etc.

Bulgaria a anunţat, în urmă cu aproximativ zece zile, expulzarea a doi diplomaţi ruşi, după descoperirea unei reţele de spionaj în favoarea Moscovei în teritoriul său. Zeci de expulzări de spioni ruşi acreditaţi ca diplomaţi în state membre UE au avut loc doar anul trecut, implicând chiar şi ţări care încearcă să menţină relaţii bune cu Moscova, cum ar fi Austria şi Slovacia.