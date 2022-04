Cum arată crematoriul mobil care ar fi folosit de trupele ruse în Mariupol, pentru a-şi acoperi crimele din oraş

Primarul susţine că zeci de mii de oameni ar fi murit în oraş de când au început atacurile trupelor ruseşti.

„Numărul mare al victimelor pe care le-au făcut şi temerea că acesta ar ieşi la iveală, cum s-a întâmplat în Bucea, înainte să-şi acopere urmele este motivul pentru care ruşii nu ar agrea încă evacuarea civililor din Mariupol”, susţine primarul, potrivit libertatea.ro.

Mobile crematoria in #Mariupol



Mayor of Mariupol Vadim Boychenko said today that #Russian mobile crematoria have started operating in the city.



According to him, tens of thousands of people could have died in Mariupol and the cremation, "covering up the traces of crimes". pic.twitter.com/mVj6dC3xK4