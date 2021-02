COMENTARIU Vaccinul anti-COVID-19 este un bun public global!

Principiile ne sunt testate atunci când vremurile sunt dificile; atât principiile noastre, ca oameni, cât şi ca naţiuni. Când totul funcţionează cum trebuie, este uşor să fii un bun vecin. Dar când te confrunţi cu insecuritatea, nevoia sau frica de a nu a avea destul, atunci iese la suprafaţă adevărata noastră natură. Dar tot acela este şi momentul în care poţi alege să fii cel care face diferenţa. Modul în care gestionăm criza COVID-19 arată nivelul nostru de încredere în principiile care stau la baza Uniunii Europene.

În urmă cu un an, când magnitudinea pandemiei, efectele sale pe termen lung asupra sănătăţii, societăţii şi economiei, precum şi efectele la nivel psihologic, erau încă o necunoscută, am scris un articol în care militam pentru solidaritate la nivel global pentru a combate criza, asigurându-ne că nu lăsăm pe nimeni în urmă. Privind în retrospectivă, am reuşit să ne menţinem graniţele deschise, să asigurăm fluxul de medicamente şi de bunuri, să punem bazele unui fond de redresare şi să oferim susţinere financiară lucrătorilor şi companiilor. Am arătat că împreună suntem mai puternici şi că solidaritatea este cea mai bună modalitate de a face faţă dificultăţilor. Acum este momentul să facem acelaşi lucru cu strategia europeană de achiziţie, distribuţie şi administrare a vaccinului.

Uniunea Europeană este bazată pe legi, justiţie, egalitate şi cooperare pentru binele comun, iar aceste principii sunt cu atât mai necesare atunci când suntem loviţi de o criză. Când cooperarea funcţionează zi de zi, îmbunătăţind tacit vieţile oamenilor, întocmai ca un mecanism bine angrenat, atunci când apar şocuri violente, precum pandemia COVID-19, mecanismul ştie să acţioneze fără a instaura panică şi fără a tărăgăna lucrurile ascunzându-se după concepte învechite de patriotism.

Reuşita UE în tratarea crizei COVID-19 şi în implementarea strategiei ce a urmat s-a bazat pe plasarea principiilor noastre în acţiuni concrete: pentru noi nu există ţări ”puternice” şi ţări ”slabe” care trebuie să lupte una împotriva alteia. Şi nu vom permite marilor companii farmaceutice să ne ademenească într-o licitaţie doar pentru a-şi creşte profitul.

Înainte de vara trecută, când încă nu ştiam care vor fi laboratoarele ce vor finaliza printre primele un vaccin, UE a negociat cu diferite companii, pentru a reduce riscul şi pentru a garanta aprovizionarea, luând în calcul mai multe situaţii neprevăzute. Mai mult, în încercarea de a acoperi costurile de cercetare şi pentru a grăbi rezultatele, UE a achitat în avans, utilizând împrumuturi de la Banca Europeană de Investiţii.

Apariţia unor probleme în producţia în masă este de înţeles, iar Comisia Europeană, împreună cu statele membre şi Agenţia Europeană a Medicamentului sunt pregătite să coopereze cu companiile pentru a creşte capacitatea de producţie. Precum tot de înţeles este şi faptul că situaţia complexă în care ne aflăm înseamnă că facem faţă şi unui grad de incertitudine în jurul aprobării şi eficienţei vaccinelor care sunt aduse pe piaţă. Ce nu este, însă, nici acceptabil, nici apărabil, este faptul că unele companii, precum AstraZeneca, încearcă acum să facă un pas înapoi, după ce au semnat un contract cu condiţii specifice - totul în goana lor după profit. UE va face demersurile legale, în timp ce va continua să lucreze cu alte companii. În acest aspect Comisia Europeană trebuie să fie de neclintit. În acelaşi timp, asigurarea unui grad mai mare de transparenţă a contractelor cu companiile farma ar ajuta la clarificarea situaţiei. Nici membrii Parlamentului European nu au putut vedea aceste contracte. Toate documentele care sunt absolvite de clauza de confidenţialitate trebuie să fie făcute publice dacă vrem să recâştigăm credibilitatea Comisiei Europene.

Da, este timpul să grăbim distribuţia vaccinului, şi toţi cei 27 de şefi de state sunt de acord deja cu acest lucru. Cum, la fel, sunt de acord şi cu un protocol comun, astfel ca nimeni să nu poată traversa graniţele în încercarea de a primi vaccinul, înainte ca grupa sa de risc să fie vaccinată în ţara sa. Scopul nostru comun este să vaccinăm cel puţin 80% din populaţia de peste 80 de ani şi 80% din lucrătorii din sistemul sanitar până în martie, precum şi 70% din populaţia adultă până vara aceasta. Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor va monitoriza progresul şi va publica datele bi-săptămânal.

Au existat critici aduse ritmului încet de aprobare în UE, comparativ cu alte state, precum China, Rusia sau UK. Diferenţa rezidă în faptul că în UE avem cele mai stricte criterii pentru a aduce pe piaţă medicamente şi produse de ordin medical. Pe măsură ce căutăm eficienţă şi promptitudine, nu facem rabat de la calitate şi siguranţă. Noi, ca europeni, nu suntem în competiţie cu nimeni şi nu sacrificăm calitatea pe altarul propagandei.

Ştim că naţionalismul şi competiţia împotriva vecinului sunt exacerbate pe timp de criză. Iar acum ne aflăm în mijlocul unei crize cum n-a mai fost niciuna, unde state pe întregul mapamond au nevoie în acelaşi timp de vaccin pentru întreaga lor populaţie. Uniunea Europeană a negociat în numele celor 27 de state pentru a obţine vaccinul la un preţ rezonabil - fără costurile enorme pe care o licitaţie între toţi participanţii le-ar fi atras - iar UE nu şi-a asigurat doar stocul propriu de vaccinuri. Uniunea a cumpărat 2,3 miliarde de doze pentru o populaţie de 500 de milioane. Acest lucru însemnă că de la început am luat în calcul restul populaţiei, precum şi faptul că vom putea lucra alături de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

Ca social-democraţi suntem mândri că UE vede acest vaccin ca un bun public global şi, ca urmare, priveşte ca o datorie acordarea accesului fiecărei persoane - indiferent de ţara, sau continentul pe care se află - la acest vaccin. Statele potente din punct de vedere financiar, reprezentând 14% din populaţia mondială, au obţinut 53% din vaccinurile care sunt în stadii avansate; de aceea trebuie să asigurăm acces echitabil şi corect şi pentru restul lumii. UE a lucrat cu OMS pentru a implementa COVAX, un instrument ce va canaliza solidaritatea la nivel internaţional. Dar EU trebuie să îşi coordoneze strategia diplomatică cu statele membre, pentru a lucra împreună cu vecinii noştri, precum şi cu statele în curs de dezvoltare.

UE este departe de a fi perfectă şi încă mai sunt multe de făcut - să construim o Uniune a Sănătăţii, spre exemplu. Cu toate acestea, suntem convinşi că principiile noastre sunt necesare pentru a face faţă unei crize globale, iar influenţa noastră în forurile internaţionale poate contribui la consolidarea Organizaţiei Naţiunilor Unite şi la construirea unei lumi noi, bazate pe lege, justiţie şi cooperare.

Iratxe Garcia Perez, Preşedintele Grupului S&D din Parlamentul European

Rovana Plumb, vice-Preşedintele Grupului S&D din Parlamentul European

Dan Nica, liderul delegaţiei române în Grupul S&D din Parlamentul European