Cine sunt cei doi soldaţi ruşi luaţi prizonieri de ucraineni: din primele imagini se poate observa vârsta fragedă

Oficialii Apărării din Ucraina au postat pe Twitter o serie de imagini cu cei doi soldaţi ruşi care au fost luaţi prizonieri, joi, de armata ucraineană. Din imagini se poate observa vârsta fragedă a celor doi, care a atras şi atenţia internauţilor.

„Să pui vieţile copiilor în joc. Atât de absurd”, este unul dintre comentariile postării de pe Twitter. Mai multe persoane au întrebat ce vârstă au cei doi prizonieri, în timp ce alţii au comentat: „Practic, sunt nişte copii”.

Vezi şi: Armata ucraineană: Doi soldaţi ruşi au fost luaţi prizonieri. Lupte în regiunea Jîtomîr

Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade captured two Russian occupiers, they were from 423rd Yampol Motorized Rifle Regiment, military unit 91701. pic.twitter.com/UJzypYXWmm