Cel puţin trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma unui atac cu rachete la Dnipro

„Rachetele au lovit o hală industrială şi o stradă aglomerată de lângă ea”, a declarat guvernatorul regional, Valentyn Rezinchenko, pe pagina sa de Facebook.

Cel puţin trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în uatac.

Dnipro este al patrulea oraş ca mărime al Ucrainei, cu peste 1 milion de locuitori.

As a result of a missile strike on the #Dnipro River, which was carried out at night by the #Russian occupiers, three people were killed and 15 more wounded, reports the head of the regional administration Valentin Reznichenko pic.twitter.com/SB6fYrxMMH