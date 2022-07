Camerele de supraveghere au surprins atacul cu rachete al ruşilor asupra oraşului ucrainean Viniţa: oamenii fug şi se adăpostesc | VIDEO

Una dintre camerele de supraveghere este situată într-o piaţă din oraş, unde se află şi o instalaţie de închiriat biciclete. Explozia nu este filmată direct, dar se vede momentul când aceasta are loc din reacţia trecătorilor.

În cadrele filmate de camera video apar bucăţi de materiale, resturi purtate de suflul exploziei, iar apoi întreaga scenă este acoperită de o umbră întunecată, provenită cel mai probabil de la norul de praf propagat de suflul exploziei. Oamenii aflaţi pe stradă fug să îşi caute un adăpost sau se trântesc la pământ.

‼️The moment of the most terrible arrival in Vinnytsia pic.twitter.com/XSPBhR7tlK

O altă filmare este dintr-un local aflat la aproximativ 500 de metri de locul exploziei, potrivit TPYXA. În imagini se vede cum geamurile se sparg de la suflul exploziei, iar oamenii din interior se pun la pământ.

‼️More footage from today's arrivals in Vinnytsia.



Windows flew out even at a distance of 500 meters from the epicenter of the explosion. pic.twitter.com/krkxEQUAWz