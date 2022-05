Bombardarea şi jefuirea fermelor agricole, noua tactică a armatei ruse

Videoclipurile arată cum sunt bombardate câmpuri, ferme şi silozuri. Potrivit unui expert în securitate alimentară, citat de France24, acestea sunt „încercări intenţionate ale Rusiei de a reduce producţia agricolă ucraineană“.

Există înregistrări video şi imagini din satelit cu distrugerea unui siloz care conţinea 30.000 de tone de cereale la ferma Golden Agro din localitatea Rubin, în estul Ucrainei . Acesta a fost aruncat în aer pe 9 aprilie, după ce o cisternă cu acid azotic, un produs chimic folosit în îngrăşăminte, a fost lovită de bombardamente.

New @planet very high resolution image shows how this explosion , allegedly from fertilizer/ ammonium nitrate, at the Agro LLC in Rubizhne destroyed the entire facility, including the grain storage silo's, leaving a deep crater. https://t.co/ebT5aDUa9i pic.twitter.com/276RTgX7fL

Într-un alt videoclip, postat pe Telegram pe 31 martie, se pot vedea câteva vaci printre echipamentele distruse ale fermei de lactate Agromol din Şestakovo, regiunea Harkov, Ucraina.

Din cele 1.000 de animale de la fermă, doar câteva au supravieţuit bombardamentelor. Multe vaci au fost ucise, după cum arată fotografiile distribuite pe reţelele de socializare.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care o rachetă a lovit un elevator de cereale în apropiere de Sinelnikovo, în regiunea Dnipropetrovsk din sud-estul Ucrainei. Guvernatorul Valentin Reznicenko a postat videoclipul pe Telegram pe 2 mai, precizând că nu au existat victime.

Până la sfârşitul lunii martie, cel puţin şase instalaţii de depozitare a cerealelor au fost distruse de atacurile ruseşti, potrivit oficialilor americani. Imaginile atacurilor documentează „încercările deliberate ale Rusiei de a reduce producţia agricolă ucraineană“a declarat pentru France24 Caitlin Welsh, director al programului de securitate alimentară din cadrul think tank-ului american Center for strategic and international studies (CSIS). Unele dintre aceste atacuri sunt foarte precise - doar un depozit distrus, fără daune secundare în jurul acestuia.

Pentru ministrul german al agriculturii, Cem Oezdemir, aceste atacuri asupra infrastructurii agricole ucrainene ar putea fi o încercare de a reduce concurenţa cu Rusia în ceea ce priveşte exporturile de cereale. Rusia este cel mai mare exportator de grâu din lume, în timp ce Ucraina este al cincilea. Împreună, cele două ţări reprezintă 29% din exporturile mondiale de grâu.

Russian occupiers are taking Ukrainian agricultural equipment from the #Donbas across border to #Russia. This is yet another way in which Russia destroys #Ukraine's economy and aims to deprive Ukrainian civilians of means of agricultural production and food itself. #genocide pic.twitter.com/gawvqmmnba