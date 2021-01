A fost inaugurat segmentul sârbesc al gazoductului TurkStream care va mări dependenţa Europei de gazul rusesc

Vucici a condus ceremonia de inaugurare a segmentului sârbesc din conducta de gaz Magistrala Balcanică, lung de 403 kilometri care fusese amânată din 30 decembrie fără explicaţii.

Preşedintele Parlamentului Serbiei, Ivica Dačić, a declarat că deschiderea gazoductului Balkan Stream, care trece prin Serbia, este o zi istorică şi că stabilitatea este cel mai important lucru în noul an, astfel încât Serbia să îşi poată continua dezvoltarea economică în noul an. „Am lucrat la asta foarte sârguincios în ultimii zece ani”, a afirmat Dačić la TV Prva.

Magistrala Balcanică face parte dintr-o conductă mai mare, TurkStream, care transportă gaz rusesc spre Turcia, Bulgaria, Serbia şi Ungaria. La fel ca proiectul Magistrala Nordului, care trece prin Marea Baltică din Rusia spre Germania, TurkStream e menită să deturneze gazul rusesc de la tranzitul prin Ucraina.

Secretarul de stat american Mike Pompeo a descris ambele proiecte drept „unelte” ale Kremlinului menite să lărgească dependenţa europenilor de gazul rusesc şi pentru a submina Ucraina.

Serbia a menţinut relaţii cordiale cu Rusia, în ciuda demersurilor sale de accedere la Uniunea Europeană. În plus, reamintind ocazional faptul că Belgradul are prieteni în Est, Serbia a reuşit să menţină angajat Bruxellesul. Serbia este, de asemenea, partener şi în proiectul energetic rusesc South Stream, chiar înainte ca acesta să fie anulat, în urmă cu 6 ani, pe fondul crizei privind anexarea Crimeei. Preşedintele Aleksandar Vučić a declarat că noua conductă, TurkStream, are o importanţă crucială pentru progresul economic al Serbiei. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a subliniat că nu este de acord cu poziţia Serbiei, afirmând că TurkStream reprezintă influenţa malignă a Rusiei. SUA au ameninţat că va sancţiona companiile sârbe care au participat la proiect.

În 2019, Statele Unite au impus sancţiuni împotriva companiilor implicate în cele două proiecte. Administraţia Trump a criticat în mod repetat Germania şi alte ţări europene pentru că se bazează pe livrările de gaz din Rusia.