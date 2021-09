Kim Jong-un este slab, bronzat, şi pregătit de parade. Transformarea radicală a liderului nord-coreean

Kim Jong-un, care a slăbit considerabil în ultimele luni, a fost în centrul atenţiei la parada militară de marţi. Phenianul nu a prezentat arme noi şi nu a ţinut un discurs, scrie Hotnews.



Îmbrăcat într-un costum deschis la culoare, liderul nord-coreean a făcut cu mâna, a zâmbit şi i-a salutat pe soldaţii şi muncitorii ce au defilat în echipamente speciale de protecţie prin piaţa centrală a Phenianului. El a fost vizibil mai slab la parada la care a apărut cu o frizură asemănătoare cu cea pe care o avea bunicul său Kim Ir-sen. Se crede că liderul nord-coreean a slăbit cel puţin 20 de kilograme în ultimele luni, potrivit agenţiilor de informaţii din Coreea de Sud.



FOTO PA



Kim a fost întâmpinat cu aplauze furtunoase când a coborât să facă fotografii cu cei care au participat la paradă, agenţia de presă a Phenianului notând că „voinţa de fier” a acestora „va face capabilităţile naţionale de apărare impregnabile”

Kim, un fumător înrăit care până nu demult era supraponderal, a fost de-a lungul anilor subiectul unor speculaţii intense privind sănătatea sa şi apariţiile sale publice sunt atent urmărite pentru indicii privind regimul autocratic şi secretos de la Phenian, mai ales că familia sa are o istorie de boli coronariene.



În luna iunie, presa de stat de la Phenian l-a citat pe un cetăţean nord-coreean care a declarat că locuitorii ţării sunt devastaţi să vadă cât de mult a slăbit liderul suprem. În vârstă de 37 de ani, Kim Jong-un a reapărut public mult mai slab în luna iunie.

