Cutremur de 7,3 grade, în Japonia. Autorităţile au emis o alertă de tsunami VIDEO

Conform United States Geological Survey, cutremurul s-a produs la aproximativ 66 de kilometri Nord-Est de Namie, la o adâncime de 33 de kilometri.

Cutremurul a lovit Myagi şi Fukushima. Potrivit primelor informaţii, cutremurul a fost resimţit şi în Tokyo.

Potrivit The Jerusalem Post, o porţiune din Tokyo a rămas fără curent electric.

Nu sunt declarate victime.

Strong M7.3 earthquake rocking Fukushima, this is my desk in Tokyo now - you can hear the whole apartment building shaking. Scary. pic.twitter.com/UiiM7yzmkN