Ciocolata din Dubai, devenită virală pe TikTok, a dus la creșterea globală a prețului la fistic

O ciocolată artizanală din Dubai, umplută cu cremă de fistic, a devenit atât de populară pe TikTok încât a dus la o creștere globală a cererii și la o penurie de fistic în principalele țări producătoare, precum SUA și Iran.

O tabletă de ciocolată umplută cu o cremă verde de fistic a devenit incredibil de populară după o serie de clipuri video distribuite pe platforma de social media. Prima filmare în care era lăudat gustul acestei costisitoare „ciocolate din Dubai” a fost publicată la finalul anului 2023 și a adunat deja peste 120 de milioane de vizualizări, potrivit The Guardian.

Ca rezultat, a fost creată o penurie internațională de sâmburi de fistic – ingredientul esențial –, cultivați în mare parte în SUA sau Iran. În decurs de un an, prețurile au crescut de la 7,65 dolari la 10,30 dolari pe liră, a declarat Giles Hacking, de la compania de comerț cu nuci CG Hacking, pentru Financial Times.

Fisticul devenise deja greu de găsit din cauza unei recolte slabe în SUA, principalul exportator mondial. Deși recolta a fost mai mică decât de obicei, calitatea a fost superioară, astfel că majoritatea producției a fost vândută sub formă de nuci întregi, cu tot cu coajă. Acest lucru a creat o lipsă suplimentară de sâmburi de fistic, folosiți în compoziția tabletelor de ciocolată.

Producătorii iranieni, în același timp, au exportat cu 40% mai mult fistic către Emiratele Arabe Unite în cele șase luni până în martie, comparativ cu cele 12 luni anterioare.

Febra ciocolatei din Dubai își are originea într-o tabletă care combină ciocolată cu lapte, aluat crocant cunoscut sub numele de kataifi și o umplutură de cremă de fistic. Creată de rafinatul ciocolatier emiratez Fix, care vinde exclusiv în EAU, produsul a primit numele inspirat Can’t Get Knafeh of It, un joc de cuvinte ce face trimitere la desertul arab tradițional kanafeh.

Alți producători de ciocolată de top, precum Läderach și Lindt, au lansat rapid propriile produse cu fistic, însă acum se confruntă cu dificultăți în a face față cererii internaționale. Charles Jandreau, director general al Prestat Group, care deține mai multe branduri britanice de ciocolată de lux, a declarat pentru FT că cererea pentru aceste batoane a luat industria prin surprindere: „Pare că a apărut de nicăieri. Dintr-odată o vezi în fiecare magazin de colț.”

Unele magazine chiar raționalizează numărul de batoane care pot fi cumpărate odată.