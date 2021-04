Şaisprezece copii, răniţi într-un atac cu cuţitul la o grădiniţă în sudul Chinei VIDEO

Doi copii au fost grav răniţi în acest atac comis în oraşul Beiliu.

Poliţia chineză a arestat un suspect, potrivit agenţiei de presă China Nouă.

Meanwhile IN CHINA



A Knife attack has occurred in China. A Knifeman attacks kindergarten in Beiliu, China. 16 kids, 2 teachers reportedly injured.



Suspect has been detained. pic.twitter.com/4uo7KvswCW