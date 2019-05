Un serial abia lansat a reuşit să detroneze pe IMDb producţii ca „Game of Thrones“ şi „Breaking Bad“

La doar trei săptămâni de la lansare, noul serial HBO „Cernobîl“, care spune povestea dramatică a accidentului nuclear din 1986, una dintre cele mai groaznice catastrofe create de om din istorie, a reuşit să depăşească „Game of Thrones“ şi „Breaking Bad“ în scorul obţinut pe IMDB.

„Cernobîl“ este o miniserie în cinci părţi realizată de HBO în colaborare cu Sky Atlantic, iar primele trei episoade au fost deja difuzate.

În prezent, „Cernobîl“ ocupă, în mod surprinzător, prima poziţie în clasamentul serialelor TV de pe Internet Movie Database, scrie Daily Mail.

Astfel, producţia HBO a obţinut un scor de 9.7. Prin comparaţie, „Game of Thrones“ are, la ora actuală, un scor de 9.4, iar „Breaking Bad“ 9.5.





When #GameofThrones finishes and #Chernobyl quietly becomes the top TV show of all time... Unbelievable 🙌 pic.twitter.com/oYo5Y2g0js — Sky Atlantic (@skyatlantic) May 23, 2019

Despre „Cernobîl“

„Cernobîl“ spune povestea dramatică a accidentului nuclear din 1986, una din cele mai groaznice catastrofe create de om din istorie, şi a oamenilor curajoşi care au făcut sacrificii incredibile pentru a salva Europa de un dezastru de neimaginat.

Miniseria în cinci părţi îi are în rolurile principale pe Jared Harris („The Crown“; „Mad Men“), Stellan Skarsgård („Melancholia“, „Good Will Hunting“) şi Emily Watson („Hilary and Jackie“ şi „Breaking the Waves“).

Serialul „Cernobîl“, o co-producţie HBO/Sky, a fost scris de Craig Mazin („The Huntsman: Winter’s War“), care este şi producător executiv, este regizat de Johan Renck („Breaking Bad“) şi este produs de Sister Pictures şi The Mighty Mint. Carolyn Strauss (câştigătoare a premiului Emmy® pentru „Game of Thrones“) şi Jane Featherstone („Broadchurch“) sunt producătoare executive; Johan Renck şi Chris Fry („Humans“) sunt co-producători executivi; Sanne Wohlenberg („Black Mirror“) este producător.

Pe 26 aprilie 1986, în centrala nucleară Cernobîl din Ucraina, Uniunea Sovietică, a avut loc o explozie masivă care a eliberat material radioactiv de-a lungul Belarusiei, Rusiei şi Ucrainei, ajungând până la ţările scandinave şi din Europa de Vest.

Jared Harris îl interpretează pe Valery Legasov. Stellan Skarsgård îl interpretează pe Boris Shcherbina, vice prim-ministrul rus, trimis de Kremlin să conducă comisia guvernamentală de la Cernobîl în orele de după producerea accidentului. Emily Watson este Ulana Khomyuk, o fiziciană hotărâtă să elucideze misterul care a condus către dezastrul de la Cernobîl.

Din distribuţia miniseriei mai fac parte şi Paul Ritter („Lovesick“) în rolul lui Anatoly Dyatlov, inginerul adjunct; Jessie Buckley („Beast“) este Lyudmilla Ignatenko, o rezidentă din Pripyat căsătorită cu unul dintre pompierii din prima echipă de răspuns; Adrian Rawlins („Harry Potter and the Deathly Hallows“) în rolul lui Nikolai Fomin, inginerul şef; şi Con O’Neill („Harlots“) este directorul centralei, Viktor Bryukhanov. Distribuţia îi include şi pe: Sam Troughton („The Ritual“), Adam Nagaitis („The Terror“), Barry Keoghan („Dunkirk“), Ralph Ineson („Harry Potter and the Half-Blood Prince“), Mark Lewis Jones („Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi“), Fares Fares (HBO’s „Westworld“) şi David Densik („McMafia“).

Miniseria a fost filmată în Vilnius, Lituania.

