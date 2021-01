Un pensionar din Ilfov, marele premiu al emisiunii de cultură generală „Câştigă România!” FOTO

Corneliu Negru, care s-a impus în zece ediţii consecutive ale celui de-al şaptelea sezon al emisiunii şi a adunat cea mai mare sumă de bani de până acum, a câştigat un autoturism.

Cu un total de 22.000 de lei şi la volanul unui autoturism, el a spus: „Simt că mi-am realizat un vis! Am venit aici ca să ajung cât mai sus. N-am crezut, dar uite că am ajuns! Mă uit la emisiune de la primul sezon. Nu am pierdut niciun episod. Ce n-am putut să văd în direct, am văzut fie în reluare, fie pe Youtube. Pentru mine a însemnat să-mi testez limitele. Nu credeam că o să ajung atât de sus, dar, cu puţin noroc, cu puţină cultură şi cu mai multă stăpânire de sine, iată că am ajuns tocmai în vârf. În urma participării, am ajuns la concluzia că într-adevăr cultura te face mult mai puternic decât crezi!”.

De profesie economist, Negru a avut de înfruntat doi adversari puternici, dar a răspuns corect întrebărilor puse de Virgil Ianţu şi o întrebare din istorie i-a adus trofeul celui de-al şaptelea sezon „Câştigă România!”.

Corneliu Negru a devenit astfel cel de-al patrulea concurent care câştigă 10 ediţii consecutive şi al treilea care pleacă la volanul unei maşini marcă românească, marele premiu „Câştigă România!”, în cele şapte sezoane ale concursului de cultură generală difuzat de TVR 2.

În fiecare ediţie, în platoul emisiunii se află trei concurenţi care trebuie să răspundă corect mai multor întrebări de cultură generală şi să străbată, virtual, mai multe judeţe de pe harta României. Fiecare concurent trebuie să îşi aleagă de pe harta României un judeţ de graniţă ca punct de plecare.

Misiunea concurentului este să ajungă într-un judeţ tot de graniţă, ales de calculator. Concurenţii trebuie să răspundă la întrebări de cultură generală care au legătură cu judeţele „prin care trec”. În ultima etapă rămâne un sigur jucător, cel care a răspuns la cele mai multe întrebări.

„Câştigă România!” se bucură de popularitate şi a fost remarcat şi la nivel internaţional. Concursul de cultură generală difuzat de TVR 2 a primit de două ori premiul TV Mania pentru „Cea mai bună emisiune concurs” şi a fost selecţionat atât la Eurovision Creative Forum, organizat de EBU (European Broadcasting Union), cât şi în finala International Format Awards 2018, la secţiunea „cel mai bun format de game show de studio”, într-o competiţie internaţională în care se premiază cele mai valoroase formate de emisiuni.