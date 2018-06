Silvia, desemnată câştigătoarea „Bravo, ai stil!“ pentru a doua oară FOTO VIDEO

Silvia a fost încununată drept Cea mai stilată femeie din România şi a intrat în posesia sumei de 100.000 de lei, întrunind 65,8% din voturile telespectatorilor. Concurenţa i-a cucerit total pe juraţi şi pe telespectatori, atât cu ţinuta şi momentul prezentate în această ultimă seară a competiţiei, Gala «Haute couture», dar şi prin styling-urile prezentate de-a lungul competiţiei.

Silvia, una dintre cele mai controversate concurente din competiţie, a făcut faţă cu brio cerinţelor exigente din partea juriului, cât şi a rivalităţilor celorlalte contracandidate, câştigând mii de susţinători în mediul online şi devenind un adevărat fashion icon pentru multe tinere din România. Concurenta s-a remarcat de-a lungul competiţiei stilistice prin atitudine vestimentară, extravaganţă, originalitate, styling-uri desăvârşite, dar şi prin dârzenia de care a dat dovadă atunci când şi-a apărat alegerile vestimentare.

„Mă simt fericită, mă simt îndreptăţită! 0.01% m-am îndoit şi m-am gândit pentru o clipă că pot să pierd, însă cred în Dumnezeu şi atât de mult m-a ajutat în viaţă şi mi-a îndeplinit toate dorinţele încât am ştiut că va fi de partea mea şi în aceste momente. Atunci când eşti drept, reprezinţi adevăr şi iubire, nu ai cum să nu reuşeşti“, a spus extrem de emoţionată Silvia, câştigătoarea „Bravo, ai stil! All Stars“, imediat după Gala de aseară.

Silvia a mărturisit ce a însemnat pentru ea competiţia fashion de la Kanal D: „«Bravo, ai stil! All Stars» a însemnat totul pentru mine, energia mea, munca mea, este tot ce am mai frumos în mine. Eu am investit tot ce am mai frumos în sufletul meu, în ţinutele în care am defilat aici, în styling-urile pe care le-am alcătuit în acest show de fashion. «Bravo, ai stil! All Stars» a fost şi este parte din familia mea“, a mărturisit Silvia.

În marea finală s-au clasat patru concurente: Silvia, Marisa, Iuliana şi Alina, însă bătălia finală s-a dat între Silvia şi Iuliana. Iuliana Doroftei (19 ani), a întrunit 34,2% din voturile telespectatorilor, iar vizibil emoţionată, şi-a stăpânit cu greu lacrimile în momentul în care a fost anunţată marea câştigătoare.

„Îngenunchez în faţa voastră! Voi m-aţi făcut câştigătoare. Oficial, suntem învingători. Vă iubesc pe toţi, învingătorii mei”, a fost mesajul pe care la scris ea pe Facebook după ce a aflat că a câştigat reality show-ul.