Reacţia lui chef Dumitrescu după ce a ratat finala „Chefi la cuţite“ pentru prima dată: a dezvăluit care a fost marele minus

Pentru prima dată în cele şase sezoane ale show-ului culinar de la Antena 1, chef Florin Dumitrescu a ratat calificarea în finala „Chefi la cuţite“, după ce ambii săi concurenţi – Nela şi Smiley – au fost eliminaţi în semifinală. Dumitrescu a ieşit învingător de două ori până acum – în al doilea sezon, alături de Cristian Voicu, şi în sezonul cinci, cu Bogdan Vandici.

Înfrângerea de acum este cu atât mai dureroasă cu cât concurenţii lui Dumitrescu au înscris cele mai multe victorii când au fost trimişi la duel, dar şi pentru că a pierdut doi concurenţi care au ajuns în echipa lui chef Sorin Bontea. Este vorba de Valentin Dumitrescu, eliminat în semifinală, şi Silviu Nedelea, căruia Dumitrescu i-a oferit „cuţitul de aur“, dar care acum a ajuns în finala „Chefi la cuţite“ alături de Bontea.

Chef-ul a transmis un mesaj pe Facebook fanilor în care a precizat că a învăţat totuşi şi o lecţie importantă din această experienţă: „Cam asta a fost călătoria echipei roşii. Plină de aventură, de răsturnări de situaţie, de «răpiri“, dar şi de victorii. S-a jucat tot cu cuţitele pe masă şi cel mai greu pentru mine a fost să mă adaptez la situaţia de a rămâne în concurs cu amatori: Nela, Smiley şi Creaţa. Dar am învăţat o lecţie foarte importantă şi anume că o echipă de amatori poate câştiga doar ca o echipă, drept urmare în semifinale am avut de suferit toţi trei. Vreau să spun că sunt mândru de concurenţii mei pentru tot ce au făcut în această emisiune, sunt mândru de tot ce am realizat împreună. O să mă bucur de finală la fel ca şi voi, susţinător şi spectator“.

Finala „Chefi la cuţite“ va fi difuzată de Antena 1 în această seară, de la ora 20.00. Câştigătorul „Chefi la cuţite“ va pleca acasă cu un premiu de 30.000 de euro. Pentru finala „Chefi la cuţite“ vor lupta cinci bucătari cu experienţă dintre care doar trei vor avea şansa la marele premiu.





Aşadar, chef Cătălin Scărlătescu luptă pentru finala „Chefi la cuţite“ cu Maria Burlacu, căreia i-a dat „cuţitul de aur“, şi cu doi bucătari cu experienţă – Andrei Balasz, care lucrează la un restaurant din Londra, şi Cătălin Bădici, finalist într-o altă emisiune culinară a Antenei 1 – „Hell ’ s Kitchen – Iadul bucătarilor“.

De cealată parte, chef Sorin Bontea speră la marele premiu alături de Munti şi Silviu Nedelea, chef cu experienţă care a făcut parte, alături de chef Foa, din proiectul „Flavours, trei bucătari“, de la Prima TV.

Cele cinci finale „Chefi la cuţite“ disputate până acum au fost câştigate asfel: două de Florin Dumitrescu, două de Sorin Bontea (Cristi Şerb, în primul sezon, şi Andrei Cristian Olteanu, în sezonul patru) şi una de Cătălin Scărlătescu (Gianny Bănuţă, în sezonul trei). Scărlătescu este chef-ul care a ratat cele mai multe finale, respectiv trei (în sezoanele 2, 4 şi 5), în timp ce Bontea a reuşit de fiecare dată să se califice.





