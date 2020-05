Radu Herjeu, membru CNA, i-a luat „la roast“ pe Delia, Cheloo şi Bendeac: „Pe mine măcar mă plăteşte statul să mă uit la japonezi decojind o banană cu fundul“

„Permiteţi-mi să mă prezint, sunt Radu Herjeu, sunt la CNA şi am umor, prin urmare habar n-am ce caut aici, acum. Dar pentru orice eventualitate mi-am adus şi racheta cu mine (amenda). Sunt fost realizator de emisuni TV, adică făceam multe emisiuni serioase, genul de programe unde umorul este involuntar, cam ca la emisiunea aceasta“, spune Radu Herjeu.

„Am terminat Facultatea de Chimie, m-am apucat de televiziune, ceea ce constat că voi de atâţia ani nu aţi reuşit să faceţi. M-am lăsat de televiziune şi am ajuns la CNA şi mă gândesc că măcar jumătate dacă aţi fi făcut şi voi din ceea ce am făcut eu ar fi fost minunat, şi mă refer la jumătatea aia cu lăsatul de...televiizune, evident. Mărturisesc din start că nu ştiu să fac mişto, nu mă pricep, nici măcar când am subiecte la fel de ofertante precum cele din faţa mea (...)“, a continuat el.

„M-am uitat la emisune de vreo câteva ori, obligaţie de serviciu, adică primesc salariu pentru asta, salariu pe care după aceea trebuie să-l dau la psiholog. Câteodată îmi pare rău că nu-s prieten cu Cheloo, probabil mi-ar fi dat şi mie nişte ingrediente să fiu mai zen. (...) Am clacat uitându-mă la cetăţeanul care a povestit 15 minute cum se masturbează văr-su. Acum, sigur că Mihai tot cerea amănunte, dar 15 minute!? Nici dacă ar fi povestit o partidă de sex cu participaţie externă nu dura 15 minute... Mi-a plăcut atât de mult încât din reflex, vă spun sincer, noi avem un buton, am apăsat pe el şi ce să vezi? A ieşit (n.r. arată „racheta“ cu amenda) dar din reflex, n-am vrut... Pentru că, acum sincer, râdem, glumim, zicem şi plătim... Aşa e legea“, a continuat Herjeu.

„Vă facem nişte buzunare?“, a intervenit Cheloo. „Mă angajez la CNA“, a mai comentat cântăreţul.

„Am propus până acum amendarea emisiunii «iUmor» cu 90.000 de lei“, a adăugat membrul CNA.

„Ete p**a“, a răbufnit Bendeac.

„În sfârşit cineva îşi face treaba în ţara asta“, a intervenit Cheloo, aplaudând, în timp ce Radu Herjeu a ridicat racheta de „amendă“.

„Şi pentru că propunerile mele sunt acceptate de CNA, nu ca cele ale lui Mihai aici, în emisiune, v-am uşurat de vreo 20.000 de euro şi poate credeţi că-mi face plăcere acest lucru. Este perfect adevărat. Ba dimpotrivă, mi se pare că e cam puţin, dar nu sunt singur la CNA. Dacă ar fi după mine, aş amenda emisiunea la fiecare ediţie, chiar şi numai pentru faptul că au pus-o pe Delia lângă Cheloo. Dar n-am voie să fac treaba asta aşa că puteţi să rămîneţi în formula asta. Dar sincer, părerea mea este că aţi avea mult mai mult succes la ora 2 noaptea, pe un alt fus orar şi eventual într-o ţară în care nu a ajuns televiziunea. Eu nu pot decide cine prezintă, eu decid doar cine plăteşte. Mă gândesc la telespectatorii voştri. Pe mine măcar mă plăteşte statul să mă uit la japonezi decojind o banană cu fundul (...)“, şi-a continuat roastul Radu Herjeu.

Aici momentul integral:

Radu Herjeu a mărturisit că şi-a scris singur textul.

„Evident, am avut mult mai multe emoţii acum, uitându-mă la mine (apropo, eu nu m-am uitat niciodată la emisiunile pe care le făceam), decât am avut acolo, complet ieşit în afara zonei mele de confort., făcând un fel de stand up comedy în faţa unui public viu (adică reactiv) şi a unui potenţial milion şi ceva de telespectatori ai emisiunii iUmor. Şi mi-am dat seama ce avantaj am avut că mi-am scris singur textul, c-am putut fi ceva mai dezinvolt decât dacă l-aş fi citit de pe foi. Şi astfel, s-au mai convins câţiva că nu sunt băţos şi scorţos. Chiar şi-aşa am făcut o greşeală, numele emisiunii pe care am realizat-o acum 20 de ani în acelaşi spaţiu se chema «Strict Autentic». Un psiholog mi-ar fi spus că am avut un lapsus Freudian. Doamne fereşte! Acum mai rămâne să rezist tentaţiei de a citi comentariile la filmuleţul pus pe YouTube şi la articolele despre moment“, a scris membrul CNA pe Facebook.