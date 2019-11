Oase, coprezentatorul Ginei Pistol la „Asia Express“, dezvăluri despre sezonul trei al show-ului: „Va fi bombă cu ceas“

Oase se află în perioada aceasta în Filipine, unde filmează pentru cel de-al treilea sezon „Asia Express“, show difuzat de Antena 1 în primăvara anului viitor.

Dacă vine vorba de noul sezon, Oase este convins că va fi „bombă cu ceas“: „Perechile sunt foarte diferite. E greu să îţi dai seama cine şi în ce fel va evolua, se pot întâmpla tot felul de surprize în fiecare clipă. Eu, ca fiecare dintre noi, aveam nişte aşteptări, credeam că pot să îmi dau seama cât de cât cum se vor descurca, dar nimic din ce credeam eu nu se potriveşte cu realitatea. Bine, cam aşa stau lucrurile tot timpul în Asia Express! Cred că dacă eram în cursa asta ieşeam primul“, a mai adăugat el.

Din postura de coprezentator, reality show-ul pare complet altceva pentru el: „Anul trecut pe vremea asta eram şi eu concurent şi nu-mi vine să cred ce trăiesc în aceste momente. Mă tot gândesc cum am ajuns din Pantelimon în Filipine, ucenicul Ginei Pistol în Asia Express. Mi se pare incredibil. În plus, abia acum realizez ce înseamnă producţia acestui show, câţi oameni sunt în spate, ce desfăşurare de forţe, e ceva ireal. Cât am fost concurent nu am realizat lucrurile astea, eram mereu pe fugă, eram doar noi cu operatorul şi reporterul, era greu să îmi imaginez câţi oameni muncesc pentru fiecare misiune pe care noi trebuie să o facem“, a povestit Oase.

În ceea ce priveşte programul pe care îl are acum, Oase nu şi-a pierdut entuziasmul: „Chiar dacă rolul meu este altul, tot la 4-5 dimineaţa mă trezesc pentru că ăsta este şi ritmul întregii echipe. Toată lumea este în cursă. La Bucureşti mi-e greu să mă trezesc şi la 7, dar bucuria că mă aflu aici abia mă lasă să dorm. Probabil mai încolo voi leşina de somn… (râde)“, a mai completat acesta.