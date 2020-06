Mirela Vaida, explicaţii după ce asistenta TV de la Acces Direct şi-a dat demisia: „A făcut o scenetă de adio. Pe teatru e bună“

Mirela Vaida a vorbit în cadrul ediţiei de marţi, 16 iunie, despre întregul incident. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct“ îşi acuză fosta asistentă de încălcarea unor reguli deontologice „grave“ şi susţine că Emiliana Burghelea (Emily) ar fi fost dată afară, şi nu şi-ar fi dat demisia de bunăvoie aşa cum a susţinut asistenta TV.

„Înainte să ne înjuraţi, hai să vedem ce s-a întâmplat cu Emily, de ce a avut izbucnirea de ieri. De ce a făcut ea acea afirmaţie, care a aruncat bomba în România şi pentru care noi ne luăm acum mult hate? Emily a făcut ceva, în weekendul trecut, ce nu trebuia să facă vreodată, din punct de vedere deontologic. A încălcat nişte reguli foarte grave, iar când a fost prinsă cu mâţa în sac şi când a fost chemată luni în şedinţă să dea explicaţii, şi-a pregătit ieşirea din decor aruncând cu mizerie în echipa care a iubit-o real pe această fată. Cred că s-a văzut chimia dintre noi, am fost prietene şi îi dădeam multe sfaturi în culise şi o ajutam când plângea, suferea şi când avea probleme (...). Ea a făcut un gest necugetat şi când şi-a dat seama că va fi trasă la răspundere pentru treaba asta, a făcut o scenetă de adio! Cu lacrimi, cum se face. Pe teatru e bună“, a declarat Mirela Vaida.

Moderatoarea l-a pus apoi pe Viorel Stegaru să-şi povestească versiunea. Pe scurt, Emily Burghelea i-ar fi chemat pe Viorel şi Vulpiţa sâmbătă seara, la o petrecere, unde i-a îndemnat să consume alcool pentru a râde de ei împreună cu prietenii săi.

„Sâmbătă când am ajuns acasă, Veronica stătea pe telefon. Era cam 10 seara. Eu eram întins în pat şi mă furase somnul. Vine Veronica şi îmi spune că a sunat Emily să se ducă la ea la o petrecere. A trimis o maşină se ne ia. Când am ajuns acolo, ne-a zis să nu spunem la nimeni ce o să se întâmple în acea seară. Ne-a pus vin în pahar, din care eu am gustat. Când ne-am întors ne-a rugat, din nou, să nu spunem ce s-a întâmplat acolo“, a spus Viorel. „Lui Veronica i-a pus un pahar, l-a băut. Apoi am făcut un dans la ei acolo, un dans popular. Apoi, Emily spune să facem baie în jacuzzi“, a completat el.

„De ce au chemat-o? Să o îmbete? Au chemat-o acolo să râdă prietenii ei de ea?“, a completat Mirela Vaida, care a mai spus că Emiliana şi iubitul ei ar fi dorit să profite de starea de ebrietate a Veronicăi şi de aceea i-ar fi chemat pe cei doi soţi la petrecere.

Amintim că în cadrul emisiunii „Acess Direct“ de luni, 15 iunie, asistenta TV Emiliana Burghelea a izbucnit în lacrimi, spunând că ea nu mai acceptă ca în platoul în care lucrează să fie promovată violenţa.



Asistenta TV a făcut referire la „serialul“ Vulpiţa, ce îi are drept protagonişti pe Viorel şi Veronica Stegaru, doi soţi originari din Vaslui. Emiliana a dezvăluit că Viorel şi-ar agresa fizic soţia, explicând că acest lucru ar fi ştiut de întreaga echipă a show-ului TV. Tânăra a mărturisit că nimeni nu ia atitudine de dragul audienţei aduse de cele două personaje şi că a decis să demisioneze pentru a nu mai fi complice la această situaţie.

Ea şi-a explicat decizia şi într-un filmuleţ postat pe YouTube:

„Astăzi mi-am dat demisia de la Acces Direct. Ştiu că mulţi dintre voi mi-aţi spus de-a lungul timpului că nu este în regulă să fac parte din acest format, dar în momentul în care am fost pusă să ascund nişte agresiuni, nu am mai putut să fac parte din chestia asta pentru că am conştientizat că nu este în regulă ce se întâmplă. Mai bine mai târziu decât niciodată. Aţi avut dreptate, trebuia să fac asta mai demult. Azi s-a depăşit limita. Am fost pusă să ascund nişte lucruri care sunt sub demnitatea unei femei, nu contează că e Vulpiţa, că e X-uleasca, eu sau altă femeie. Este mult sub demnitatea oricărei femei ceea ce se întâmplă, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare. Nu am făcut asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo, cu care de altfel m-am înţeles foarte bine. Până astăzi, cînd m-au pus să fac ceva ce nu pot să fac. Nu pot să tac când cineva vine la mine, îmi spune ce se întâmplă şi-mi spune că sunt singura variantă de scăpare a ei, singura persoană care ar putea să o ajute, pentru că ceilalţi se fac că plouă.

Cine este Emiliana Burghelea

Emiliana sau „Emily“ Burghelea are 21 de ani şi este originară din Constanţa şi a urmat cursurile Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice. A devenit cunoscută după ce a participat în show-ul de modă de la Kanal D, „Bravo, ai stil“, în cel de-al treilea sezon, unde a ajuns până în finală.

Înainte să se alăture echipei de la „Acces Direct“, în toamna anului trecut, în calitate de asistentă, tânăra a fost candidată la Şcoala de Ucenice în emisiunea matinală „Neatza cu Răzvan şi Dani“, în noiembrie 2018, însă cei doi prezentatori au ales o altă tânără care să le devină „protejată”.

