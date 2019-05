Mesajul lui Moroşanu după ce a fost învins de Marius Crăciun în finala Ferma

Moroşanu a scris un mesaj pe Facebook, alături de o fotografie în care îl îmbrăţişează pe tânărul sportiv, care i-a devenit bun prieten în cele 17 săptămâni petrecute în show.

„Bravo, Marius! Sunt mândru de tine! Dumnezeu le aşază pentru nevoile fiecăruia! Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele de susţinere din tot acest timp. De mâine voi fi din nou aproape de voi şi ne vedem pe 6 iunie la Dynamite Fighting Show Cluj Napoca pentru revanşa cu Daniel Sam. Doamne ajută!“, a fost mesajul luptătorului.

De asemenea, în finala de la Pro TV, Moroşanu nu s-a arătat deloc supărat pentru duelul pierdut, ci a avut numai cuvinte de laudă pentru oponentul său, de care a mărturisit că este foarte mândru.

„Dumnezeu reuşeşte să aşeze lucrurile pentru nevoile fiecăruia. Mă bucur din toată inima mea, mă bucur că am avut oportunitatea să lupt contra ta. A fost o onoare. În Fermă las multe lucruri. Las vacile, pe Micuţa şi pe Negruţa. Las iepurii, las sera, las atelierul, mansarda cu tablourile noastre şi zic că am lăsat şi foarte multă dragoste şi suflet în tot ceea ce am făcut“, a transmis Moroşanu, după încheierea duelului.

La rândul lui, Marius Crăciun i-a mulţumit lui Moro pentru toate lecţiile pe care i le-a predat: „ Victoria în faţa lui Moroşanu a fost uimitoare . Am simţit ca a fost un duel bărbătesc şi amândoi am luptat până la ultima suflare pentru a câstiga. Sunt onorat că am avut parte de acest duel contra unui mare luptător. Îi mulţumesc lui Moroşanu pentru tot ce m-a învăţat, pentru că mi-a fost alături, pentru că este un om deosebit, cu un caracter frumos. Tot respectul“.

Tânărul a muncit încă din adolescenţă pentru a-şi putea ajuta familia, tatăl său suferind de Alzheimer, şi a mărturisit că şi premiul câştigat la „Ferma“ îl va folosi pentru acelaşi scop : pentru a plăti datoriile familiei sale, care a fost la un pas de a-şi pierde casa.

.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: